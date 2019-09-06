Подготовка к производству российской сверхтяжелой ракеты начнется не ранее 2020 года. Стоить российская разработка будет дешевле аналогов из США

Ракетно-космический центр «Прогресс» рассказал о готовности реализации проекта отечественной сверхтяжелой ракеты. Необходимо еще определиться в финансированием, однако в Роскосмосе обещают сделать ракету дешевле, чем в Америке.

«После завершения этапа эскизного проектирования последует этап разработки рабочей конструкторской документации и подготовки производства ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Подготовка производства начнется не ранее 2020 года», – цитирует 6 сентября заявление РКЦ ТАСС.

В «Прогрессе» заявили, что объем финансирования проекта будет сформирован после получения технико-экономического обоснования от других участников.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что отечественная разработка будет в 4 раза дешевле американского аналога. Госкорпорация заказала в 2018 году эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, стоимость которого на сайте госзакупок указана в 1,6 миллиарда рублей. Работа будет завершена к концу октября.

Федеральная целевая программа предусматривает первый запуск сверхтяжелой ракеты «Енисей» в 2028 году.