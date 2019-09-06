Статцентр Финляндии рассказал, сколько зарабатывают финны

Наиболее распространенный ежемесячный заработок в Финляндии среди работников на полной ставке, получающих зарплату и имеющих профессиональную квалификацию, составил, по данным за 2018 год, 2 300 евро в месяц. Об этом сообщает 6 сентября Статистический центр Финляндии.

Помимо базовой ставки, этот показатель включает все надбавки, сверхурочные и пособия, но не бонусы на основе производительности или праздничные выплаты.

Медианная же зарплата составила 2 694 евро в месяц (это значит, что половина людей получали меньше и половина – больше этой суммы), а средняя – 2 881 евро. Больше всего людей получают от 2 300 до 2399 евро ежемесячно, среди самых распространённых специализаций среди имеющих профквалификацию – это няни в детских садах, помощники по социальной работе и воспитатели.

Если же брать в расчёт всех работников на полной ставке, вне зависимости от уровня квалификации, то медианная зарплата в Финляндии составила 3 079 евро, а средняя – 3 465 евро. Больше всего финнов получали сумму в 2 600 евро.