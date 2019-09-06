«Враждебное воздействие». Роскомнадзор требует от Google и Facebook убрать «политическую рекламу» накануне выборов 8 сентября

Роскомнадзор указал компаниям Google и Facebook на недопустимость распространения политической рекламы в любых ресурсах интернет-гигантов в ближайшие дни из-за проведения в России выборов.

«В связи с «Днем тишины» в России @GoogleRussia @YouTube @Facebook @Instagram необходимо принять меры по недопущению распространения 7-8 сентября политической рекламы на интернет-площадках», – сообщает в пятницу 6 сентября официальный аккаунт РКН в twitter.

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8 сентября – единственный день в году, когда в России проходят региональные и федеральные выборы высших должностных лиц регионов, а также выборы в органы законодательной власти субъектов РФ, отмечает сайт ведомства Александра Жарова и напоминает, что федеральный закон №67 «О гарантиях избирательных прав» прямо запрещает «вмешательство иностранных организаций в избирательные кампании в РФ».

«В случае непринятия указанных мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию», – сказано на сайте Роскомнадзора.

Какие именно действия Facebook, Google, YouTube и Instagram будут считаться недопустимыми в ближайший уик-энд и будут ли преследовать соцсети за «чёрный пиар», Роскомнадзор не уточняет. Примеров сетевой «политической рекламы» подчинённые Жарова не приводят.

На уточняющие вопросы читателей twitter-аккаунта Роскомнадзора, касаются ли Twitter и других популярных сервисов предостережения о недопустимости «враждебного воздействия», ответа не поступало.