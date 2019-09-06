Трамвай забодал MINI на Дальневосточном, протащив его несколько метров по путям

«Слон» и «Моська» столкнулись вечером 6 сентября в Невском районе Петербурга. ДТП на трамвайной «выделенке» остановило движение трамваев в сторону Володарского моста.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Дальневосточном проспекте трамвай №23 врезался в легковой автомобиль MINI, который хотел развернуться через трамвайную «выделенку». На фото видно, что трамвай несколько метров протащил легковушку по путям с разворота. Удар пришелся в водительскую дверь.

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По словам очевидцев, на месте работают две машины реанимации. «Видела, как детей несли в машину скорой», – пишут участница группы Марина. Информация о пострадавших выясняется.

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Из-за ДТП встали трамваи в сторону Володарского моста. На движение автомобильного транспорта авария сильно не влияет, перегорожен только разворот через выделенные пути.