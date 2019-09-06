«Мальчик, стулья нам принеси. Мы домой едем». Рунет отреагировал на досрочное освобождение Мамаева и Кокорина

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» еще не вдохнули свободного воздуха после решения суда об удовлетворении из просьбу от УДО, а российские пользователи интернета начали представлять как это будет.

В первую очередь пошли шутки про сеть заведений «Кофемания», в одном из который произошел конфликт, легший в основу уголовного дела спортсменов. «Встречу» с Кокориным и Мамаевым им предлагают обустроить противотанковыми ежами.

Кокорин и Мамаев выходят по УДО. Все Кофемании в Москве: pic.twitter.com/z0eJ3JQlAg — #ВГИК (@vgikofficial) September 6, 2019

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Пользователь @sra4tv не поленился найти кадры оперативной съемки о нападений в «Кофемании» для фантазии «Кокорин и Мамаев отмечают освобождение по УДО и мирятся с Паком»

Кокорин и ММАев отмечают освобождение по УДО и мирятся с Паком pic.twitter.com/h6zKqGCqU3 — СРА4ТВ (@sra4tv) September 6, 2019

Строятся и спортивные «прогнозы». Так @vgikofficial экспертно предполагает, что Кокорин вышел по УДО после закрытия трансферного окна, потому что не хотел попасть в ФК Сочи, напоминая, про массовый переход петербургских футболистов в южный клуб этим летом.

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Но больше всего лайков собрали две фотожабы. В них Кокорин примеряет роль Деточкина из «Берегисть автомобиля»

И Мамаев, и Кокорин в знаковой сцене возвращения из «Брата-2»

Кокорин и Мамаев вышли по УДО. Две пьяные драки в центре Москвы в итоге обошлись футболистам в два месяца колонии вместо полутора лет. Справедливо?https://t.co/0HcY0OYpI1 pic.twitter.com/31nu4iBe8Y — Medialeaks (@MedialeaksRu) September 6, 2019



https://www.fontanka.ru/2019/09/06/084/