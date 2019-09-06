«Мальчик, стулья нам принеси. Мы домой едем». Рунет отреагировал на досрочное освобождение Мамаева и Кокорина
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» еще не вдохнули свободного воздуха после решения суда об удовлетворении из просьбу от УДО, а российские пользователи интернета начали представлять как это будет.
В первую очередь пошли шутки про сеть заведений «Кофемания», в одном из который произошел конфликт, легший в основу уголовного дела спортсменов. «Встречу» с Кокориным и Мамаевым им предлагают обустроить противотанковыми ежами.
Кокорин и Мамаев выходят по УДО.
Все Кофемании в Москве: pic.twitter.com/z0eJ3JQlAg
— #ВГИК (@vgikofficial) September 6, 2019
Пользователь @sra4tv не поленился найти кадры оперативной съемки о нападений в «Кофемании» для фантазии «Кокорин и Мамаев отмечают освобождение по УДО и мирятся с Паком»
Кокорин и ММАев отмечают освобождение по УДО и мирятся с Паком pic.twitter.com/h6zKqGCqU3
— СРА4ТВ (@sra4tv) September 6, 2019
Строятся и спортивные «прогнозы». Так @vgikofficial экспертно предполагает, что Кокорин вышел по УДО после закрытия трансферного окна, потому что не хотел попасть в ФК Сочи, напоминая, про массовый переход петербургских футболистов в южный клуб этим летом.
Но больше всего лайков собрали две фотожабы. В них Кокорин примеряет роль Деточкина из «Берегисть автомобиля»
Возвращение Кокорина в Зенит#зенит #кокорин pic.twitter.com/pfxStSdOMK
— hed1nz (@hed1nzz) September 6, 2019
И Мамаев, и Кокорин в знаковой сцене возвращения из «Брата-2»
Кокорин и Мамаев вышли по УДО. Две пьяные драки в центре Москвы в итоге обошлись футболистам в два месяца колонии вместо полутора лет. Справедливо?https://t.co/0HcY0OYpI1 pic.twitter.com/31nu4iBe8Y
— Medialeaks (@MedialeaksRu) September 6, 2019
Справка:
Мамаев, братья Кокорины и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.
В колонии футболисты провели два месяца, после чего подали на УДО.