Финляндия возглавила список стран ЕС с самым дорогим алкоголем

Евростат 6 сентября назвал страны с самыми высокими ценами на алкольную продукцию.

Согласно статистике, больше всего денег любители напитков с градусом тратят в соседней Финляндии – в Суоми цены на них почти вдвое выше, чем в среднем в остальных европейских странах (на 82%). В тройку членов ЕС с самым дорогим алкоголем также входят Ирландия и Швеция. Далее идут Греция, Великобритания, Эстония, Дания, Мальта, Латвия и Бельгия.

Самый дешёвый алкоголь – в Румынии и Болгарии, где уровень потребительских цен на этот вид продукции составляет 74% от общеевропейского уровня. Спиртное за сумму ниже среднего по ЕС можно найти во Франции, Литве, Германии, Польше, Испании, Чехии и Венгрии.

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Ранее сообщалось, что Финляндия вошла в список стран Евросоюза с самыми дорогими продуктами.