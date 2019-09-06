Метростроевцев пустят доделывать Фрунзенский радиус на следующей неделе

Список допущенных до работ на станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будет утвержден в ближайший понедельник или вторник. Это выяснил корреспондент «Фонтанки» 6 сентября, прокатившись по строительным городкам у новых станций.

«Сказали, что в понедельник-вторник пустят внутрь. Пока что занимаемся своими делами в городке», – рассказали корреспонденту рабочие у метро «Дунайская». Тот же срок обозначили и для рабочих с других площадок – «Проспекта Славы» и «Шушар». Стоит отметить, что рабочие занимаются не только «своими делами»: например, у «Проспекта Славы» шли работы на поверхности. Метростроевцы закапывали ямы и, судя по всему, продолжали облагораживать местность после долгой стройки.

Напомним, что сейчас метростроевцы не могут свободно попасть в не открывшийся Фрунзенский радиус – ГУП «Петербургский метрополитен» установил свой пропускной режим на станции. Трудности с проходом на новые станции есть и у чиновников, которые занимаются приемкой работ. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» ситуацию комментировали так: «Люди работают, пускай они делают это так, как считают правильным. Пресса в этот процесс вмешиваться не должна».

Напомним, что 5 сентября врио губернатора Александр Беглов прямо в ходе торжественной церемонии открытия станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» принял решение: для пассажиров станции останутся закрытыми. «Фонтанка» рассказывала о деталях этого решения. Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин сообщил о том, что станции откроются для пассажиров не более, чем через 2 недели.