Городское правительство объявило карантин в Репино из-за туберкулеза птиц. Голуби две недели как уничтожены

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился объявить карантин на территории садоводства «Монолит» в Курортном районе. Один голубь заболел туберкулезом.

Распоряжение врио 6 сентября опубликовано на сайте правительства Петербурга. Оно основано на постановлении ветеринарного инспектора от 27 августа. В документе сказано, что карантин объявлен только на территории садоводства, там запрещено появляться посторонним, использовать и вывозить с территории птичий помет и сперму, привозить туда новых птиц. Контролировать выполнение постановления Беглов велел вице-губернатору Анне Митяниной.

Садоводство, как подсказали в районной администрации, находится на Большом проспекте в Репино, на самой границе в Ленобластью. Очагом, исходя из распоряжения правительства, является голубятня на территории 14-го дома по Круговой улице.

«Фонтанке» удалось связаться с членом правления потребительского кооператива садоводства «Монолит». Он отметил, что заболела только одна птица, голубятня была частной, владелец увлекается разведением птиц много лет, и никогда никаких претензий к нему у местных жителей не было. Ветеринары в «Монолит» приехали впервые. По словам представителя кооператива, из-за существующего регламента пришлось уничтожить всех пернатых, с тех пор прошло около двух недель. Он также отметил, что никакой опасности для людей птичий туберкулез не представляет.