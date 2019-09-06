В Финляндии мошенник-шантажист выманил десятки тысяч евро у любителей несовершеннолетних девушек
В уездном суде региона Похъянмаа рассматривается дело о мошеннике, который вымогал деньги у мужчин, клюнувших на профиль 18-летней девушки. Об этом 6 сентября сообщает Yle.
Житель города Вааса с 2014-го по 2017 год от лица прекрасной нимфы связывался с мужчинами через сайты знакомств. "Девушка" признавалась, что еще не достигла совершеннолетия. После беседы и обмена фото с жертвой якобы связывались родители. Далее наступал черед шантажа под угрозой раскрытия информации.
В большинстве случаев ему удавалось выудить у жертв разные суммы денег – до 15 тысяч евро. Оплата совершалась через платежные карты paysafe, код которых жертвы сообщали мошеннику.
В деле всего 70 истцов из разных уголков Финляндии.
Вердикт будет оглашен 7 октября. Подсудимому грозят три года тюремного заключения.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.