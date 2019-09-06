Власти Архангельской области предупредили о «потенциально опасных объектах» после ЧП на военном полигоне

Понтоны, которые после взрыва на военном полигоне в Нёноксе появились около Двинской губы Белого моря, названы региональными властями «потенциально опасными».

«Администрацией муниципального образования "Северодвинск" ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов», – цитирует 6 сентября заявление властей Поморья «Интерфакс».

Информация о подозрениях оправлена в госкорпорацию «Росатом», Минобороны РФ, Росгидромет и региональное отделение Роспотребнадзора.

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Однако власти поспешили успокоить местных жителей. «Правительством Архангельской области в рамках своих полномочий предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территории региона», – заверили власти, подчеркнув отсутствие факторов, которые могли бы нести угрозу жизни и здоровью людей.

Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём аккаунте в Twitter, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества.