Илья Азар требует от СК наказать полицейских, оставивших почти на час его двухлетнюю дочь в пустой квартире

Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат района Хамовники в Москве Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет на задержавших его 2 сентября полицейских. Текст документа 6 сентября опубликовал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем telegram-канале.

В заявлении описано, что Азар, который уложил девочку спать, вышел покурить и был задержан по статье 20.2 КоАП – за нарушение правил организации митинга, – просил полицейских подождать 30 минут, чтобы его сменила жена и ребёнок не оставался один. Дойти до квартиры ему не разрешили, дверь в квартире так и осталась незапертой.

Как утверждает журналист, «сотрудники полиции совершили действия, выходящие за пределы их полномочий, они оставили в опасности малолетнего ребёнка». В связи с этим он просит возбудить в отношении задержавших его силовиков уголовное дело.