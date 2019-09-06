Стартовало главное политическое шоу-2019

Самое интересное, что может произойти в Петербурге в день выборов - мы собираем здесь

"Выборы, выборы!..." Весь день и ночь потом принимаем от Вас личные наблюдения и замечания, нарушения на губернаторских и муниципальных выборах в Петербурге: «карусели» , вбросы бюллетеней, подкуп избирателей и потасовки на участках и т.д.. Собираем веселые видео и фото. Делитесь наблюдениями в личных сообщениях группы, на mail@fontanka.ru или звоните по номеру +79959986574 (Telegram, WhatsApp).

08 сентября, 10:23 В 134 УИКе на Васильевском острове происходит массовое голосование курсантов. По утверждению кандидатов в муниципальные депутаты Сергея Кузина, Артема Журавлева и Евгения Карлина, до приезда журналистов военнослужащие получали бюллетени без предьявления паспортов. При этом установить, имели ли курсанты петербургскую прописку, соответственно, и право голосовать, не удалось. Карлин сообщил, что точно видел у одного из курсантов ростовскую прописку. Вести съемку и даже просто смотрть как военнослужащие получают бюллетени, журналистам не давала кандидат Ольга Иванова и ее наблюдатель.

08 сентября, 10:17 Председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко назвал "фейком" сообщения о нападениях на членов участковых избиркомов в Петроградском районе. Об этом он сообщил журналистам 8 сентября. "Сегодня в Петербурге открылись 1944 избирательных участка, работа идет в штатном режме. Конечно, сейчас вбрасывается фейковая информация о том, что якобы кого-то избили, облили зеленкой", - сказал Виктор Миненко. На вопрос "Фонтанки" о том, каковы основания считать эти сообщения недостоверными, председатель избиркома пояснил: "Сейчас занимаются этим вопросом органы полиции, и есть информация о том, что по прибытии к зданию он сам упал, а потом пришел на участок и сказал, что его избили". О ком именно идет речь, он не уточнил. Заместитель начальника петербургской полиции по охране общественного порядка Виктор Борисенко заявил, что правоохранительные органы разбираются в ситуации. Утром 8 сентября двое членов избирательных комиссий в Петроградском районе сообщили о нападении. Анна Шлейникова, делегированная в УИК № 1614 кандидатом в губернаторы Михаилом Амосовым, заявила, что на выходе из дома облили зеленкой. А по словам члена УИК №1619 Георгия Медвинского, его двое мужчин ударили по лицу.

08 сентября, 10:15 По данным карты нарушений движения "Голос" на 10.00 в Петербурге завиксировано 137 нарушений, в Москве - 387.

08 сентября, 09:59 В Красносельском районе на УИКах 1082 и 1075 наблюдатели заметили непрошитые книги со списками голосующих. Также наблюдателям не давали расписаться на опломбировании урн. После высказанных замечаний нарушения устранили.

08 сентября, 09:58 Жителям Шотландской улицы, чтобы проголосовать, приходится ездить с Гутуевского острова на Канонерский. В то время как другая улица Гутуевского острова, Двинская, вся голосует тут же. Много ли человек готовы пойти на выборы за несколько километров, куда пешком-то и не добраться (только через тоннель, платный транспорт или собственное авто)?» - пишет читатель «Фонтанки» Александр, напоминая, что такая ситуация — уже вторые выборы подряд. «Позор и неуважение», - резюмирует житель Кировского района города.

08 сентября, 09:55 Говорят, Александр Беглов только что проголосовал в школе 12 на Кораблестроителей. И что там "беспрецедентные" меры безопасности, - он уже уехал, полиция ещё стоит.

08 сентября, 09:52 Для самых дотошных: Следить за трансляцией с избирательных участков в Петербурге можно через специальный сайт https://vibory2019.sats.spb.ru/. Онлайн продлится до 20.00. Для подключения какая-либо авторизация не требуется.

08 сентября, 09:51 Проверили дачный участок в СНТ Луч Ломоносовского района, Хтони. участок в Ломоносовском районе участок в Ломоносовском районе участок в Ломоносовском районе За первый час проголосовали по словам комиссии 10 человек, за 30 минут в присутствии нашего корреспондента прошли ещё 9. Причём троих не нашли в списках и отпустили по домам со словами «мы разберёмся с к вам на дом приедем с урной» Как объяснил председатель комиссии Вадим Красота, Уик отправляла в ТИК список из 125 открепившихся, но ТИК их почему-то в списки избирателей не включил

08 сентября, 09:20 Утром 8 сентября сразу несколько наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса сообщили о нападении. Анну Шлейникову, делегированную в УИК № 1614 на Петроградской стороне кандидатом в губернаторы Михаилом Амосовым, на выходе из дома облили зеленкой. Она сообщила «Фонтанке», что уже написала заявление в полицию. Члена соседней комиссии (№ 1619) с правом решающего голоса от «Яблока» Георгия Медвинского двое неизвестных ударили по лицу и убежали, сообщил он «Фонтанке».

08 сентября, 09:19 А со вчерашнего дня от «Наблюдателей Петербурга» поступают сообщения о том, что на участках участках в разных районах города обнаружили лишние бюллетени. Например, во Владимирском округе (Центральный район) двум участкам (№2210 и 2216) муниципальные избиркомы тайно передали 83 и 197 дополнительных бюллетеней соответственно. По сотне неучтенных бюллетеней оказалось на трех участках в Невском районе на территории муниципалитета №54 (комиссии №1455, 1458, 1460). В Адмиралтейском районе, как сообщают наблюдатели, участковым комиссиям выдают бюллетеней больше, чем на их территории в принципе зарегистрировано жителей. В некоторых участковых комиссиях наблюдатели фиксируют аномально высокое число желающих голосовать на дому. На Малой Охте в комиссию №945, например, поступило 150 заявлений о надомном голосовании, сообщил координатор движения «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров. Та же ситуация — во Фрунзенском районе, сказал «Фонтанке» лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец. Там на участках от 200 до 300 заявок на надомное голосование. По словам Павла Швеца, машины с переносными урнами уже уехали из двух участков (№ 2143 и 2147), причем наблюдателей с собой не взяли.

08 сентября, 09:12 Начинаются первые подозрения. Вот что 30 молодых и крепких делают на участке 105 (Василеостровский округ)? 20 минут после открытия участка - и уже очередь образовалась. Смотреть в новом окне

08 сентября, 09:11 Впервые проголосовавшим выдают кардхолдеры с эмблемой комитета по делам молодежи Смольного. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, - лишь бы не для кредитных карт.

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

08 сентября, 09:00 И - вот он, бюллетень, в руках. Точнее, их два. Не спешите. В первом надо отметить понравившегося кандидата на кресло градоначальника. С губернаторскими выборами все просто, выбор невелик: депутат Заксобрания, бывший «яблочник» Михаил Амосов (идет от «Гражданской платформы»), временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов (идет самовыдвиженцем) или петербургский парламентарий Надежда Тихонова (выдвинута «Справедливой Россией»). Другое дело – со вторым бюллетенем, где перечислены кандидаты в муниципальные депутаты. Вспомнить, кто это, помогут плакаты на участках с информацией о том, где они работают, сколько зарабатывают, как выглядят (фото, жаль, официальные). В Петербурге зарегистрироваться кандидатами и в муниципальные депутаты, и в губернаторы смогли далеко не все, кто хотел. В некоторых муниципалитетах выбор окажется вовсе скудным: в Петроградском районе, например, у «Единой России» почти нет конкурентов. Если на выборы вы пришли, а отдавать голос никому не хочется? Россияне уже давно придумали массу креативных способов на этот счет: вписать в бюллетень фамилию кандидата своей мечты, например. Так вы не отдадите голос ни в чью пользу, но дадите понять, что набор претендентов вас не устраивает. Главное – не испортить бюллетень случайно, если такого желания нет. Чтобы ваш голос засчитали, отметки нужно ставить только внутри квадратика напротив выбранного кандидата (одну на губернаторских и несколько – на муниципальных). Если в порыве гражданского чувства захочется написать в бюллетене еще пару слов, не поддавайтесь.