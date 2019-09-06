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06.09.2019 17:04
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«Петербургская Недвижимость» запустила программу «Квартира каждому»

«Петербургская Недвижимость» запустила программу «Квартира каждому»

Setl Group

В сентябре компания «Петербургская Недвижимость» представила новое предложение «Квартира каждому». Теперь квартиру в современном доме комфорт-класса можно оформить в ипотеку с легким платежом — от 15 тысяч рублей в месяц.

Предложение распространяется на жилые комплексы Setl Group. Среди них — малоэтажный ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах», который строится в престижном Московском районе. Стоимость квартир в проекте начинается от 2,17 млн рублей. Для оформления ипотеки с платежом от 15 тысяч рублей в месяц достаточно первого взноса от 500 тысяч рублей*.

У «Петербургской Недвижимости» также есть удобные предложение для клиентов с меньшим первоначальным взносом. Например, для приобретения квартиры в ЖК «Солнечный город» в зеленом Красносельском районе первоначальный взнос составит от 250 тысяч рублей. Стоимость квартир в жилом комплексе — от 2,15 млн рублей, а ежемесячный платеж по ипотеке составит от 20 тысяч рублей**.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания работает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на специальных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

*Предложение действительно с 01.09.2019 до 31.10.2019. Кредит предоставляет ПАО ВТБ (ген. лиц. № 1000 от 08.07.2015). При условии заключения Соглашения о перемене лица в обязательстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,37 м2 стоимостью 2 170 216 руб. в ЖК «Зеленый квартал». Процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет от 9,5% годовых в случае оформления комплексного страхования, а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный платеж от 500 000 руб. Срок кредитования 278 месяцев. Сумма кредита 1 670 216 руб. Ежемесячный платеж – от 14 915 руб. **Предложение действительно с 01.09.2019 до 31.10.2019. Кредит предоставляет ПАО ВТБ (ген. лиц. № 1000 от 08.07.2015). При условии заключения Соглашения о перемене лица в обязательстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,33 м2 стоимостью 2 150 152 руб. в ЖК «Солнечный город». Процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет от 10% годовых в случае оформления комплексного страхования, а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный платеж от 250 000 руб. Срок кредитования 194 месяца. Сумма кредита 1 900 152 руб. Ежемесячный платеж – от 19 874 руб. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки/ при использовании безналичной формы расчета/ при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса; страхование. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% годовых от суммы просроченной задолженности по Кредиту за каждый день просрочки. С подробностями комплексного страхования, а также полным списком документов по кредитованию можно ознакомиться по тел. +7 812 33-55555. Количество квартир ограничено.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

 

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