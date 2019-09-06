Прогулка вандалов по Красному Селу: прыжки по машинам и поломанные деревья

В Красносельском районе Петербурга в ночь на 6 сентября вновь буйствовали вандалы. Досталось в этот раз не только автомобилям, но и недавно высаженным деревьям. Некоторые оказались выдраны с корнем.

Вандалы бесчинствовали в Красном Селе около часа ночи, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Начали они свое «путешествие» из жилого квартала на Гатчинском шоссе. На камеру видеонаблюдения попало, как один из парней, явно пребывавший в неадекватном состоянии, пропрыгал по двум припаркованным автомобилям.

Затем они направились к проспекту Ленина. Компания бросала на проезжую часть блоки «в надежде, что кто-то не заметит и убьется», пишут в группе, а потом хулиганы стали ломать и выдирать деревца, высаженные вдоль проспекта. В комментариях отметили, что в момент расправы над деревьями мимо проехал полицейский «УАЗик», что видно на записи, но реакции от стражей порядка не последовало.

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Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»/YouTube

За несколько минут до ночных «приключений» компания попала на камеру в магазине. Одна из участниц группы узнала парней: по ее словам, бритому в «адидасе» за двадцать, а двум остальным 17 и 14 лет.

«Видел их вчера. Сначала они были под аркой, потом перебежали дорогу в сторону новой Гачки, начали через забор перелезать, один из них запнулся об забор, полетел с него, упал, перекувырнулся, встал и, еле перебирая ногами, побрел, видимо, по тачкам прыгать. Не в самом адекватном состоянии явно находился. На вид плотного телесложения был, так что не удивлён, что деревья для него не были преградой», – отметил в комментариях Даня.

«Настойчиво призываем как администрацию Красного Села, так и пострадавших от «прыжков» по автомобилям написать заявления в полицию!» – призывают в группе.

Автомобильные вандалы в Красном Селе и районе буйствуют уже не первый месяц. Нередко хулиганы бьют припаркованным автомобилям стекла. Из-за выходок вандалов из Красного Села даже ушли сервисы каршеринга. Но и прыжки по машинам, по словам местных жителей, наблюдают по камерам уже не вервый и даже не второй раз, причем в одном и том же месте.

Самая свежая выходка местных вандалов – 3 сентября. У дома 28 по улице Освобождения компания малолетних хулиганов разбила стекло припаркованной «Лады», причем посреди бела дня. «Просто так. От безделья», – пишут в группе.