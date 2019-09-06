«Держусь как могу, конечно, мне больно». Памфилова повредила палец при нападении на ее дом

ЦИК РФ рассказал подробности нападения на дом главы комиссии. Она сама заявила, что не собиралась обнародовать произошедшее.

«Элла Александровна Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», – цитирует 6 сентября заявление ЦИК РИА Новости.

Сама глава комиссии прервала молчание после произошедшего и рассказала, что «напавший был молодым, достаточно высоким человеком в маске». Она отметила, что ранее не собиралась обнародовать информацию о нападении.

«Держусь как могу, конечно, мне больно», – поделилась своими чувствами Памфилова c РИА Новости.

Реклама



В МВД ранее подтвердили, что на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой совершено разбойное нападение. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло в ночь на 6 сентября недалеко от деревни Лобаново, где и проживает глава ЦИК. Элла Памфилова якобы столкнулась в собственном холле с посторонним в маске. Неизвестный использовал электрошокер, после чего скрылся. Устройство было выключено и не сработало. По предварительным данным, ничего не похищено.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считает необходимым обеспечить главу ЦИК Эллу Памфилову государственной охраной после совершенного накануне нападения на ее дом.

Оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что произошедшее нападение на жилище главы ЦИК призвано «отвлечь внимание».

В декларации о доходах указывается, что площадь жилых помещений в Истре, которые принадлежат Памфиловой, составляет 230 квадратных метров, земельного участка – свыше 2000 квадратных метров.