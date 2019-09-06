«Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь продолжают плодотворное сотрудничество

На международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300, а также на послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К».

Со стороны военного ведомства Республики Беларусь документ подписал заместитель начальника штаба вооружения Министерства обороны Александр Шевченко, от Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

«Это соглашение является для нас важной вехой в сфере сотрудничества с Министерством обороны Республики Беларусь», – отметил замглавы Концерна. Он уточнил, что контракт заключен по линии международного Договора о развитии военно-технического сотрудничества.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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