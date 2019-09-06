КХЛ вводит жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21. СКА и ЦСКА придётся очень непросто

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко подтвердил намерение ввести жёсткий потолок зарплат со следующего сезона. Об этом, а также о некоторых других реформах он объявил в пятницу, 6 сентября, на пресс-конференции в Москве.

«Через год вводится жесткий потолок зарплат и жесткий пол зарплат, — цитирует Чернышенко «Спорт-Экспресс». — Изначально пол будет составлять 30 процентов от потолка зарплат, но затем будет подниматься, чтобы возможности клубов уравнивались».

Верхний предел составит — 900 миллионов рублей, нижний — 270 миллионов с тенденцией к увеличению до 500 к сезону-2023/24. Напомним, что сейчас, например, бюджеты СКА и ЦСКА достигают 2,5 млрд рублей. То есть ужаться придётся очень серьёзно.

Также Чернышенко объявил о легализации аренды игроков, которая была ранее запрещена в КХЛ, но по факту все равно существовала.

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– Мы видим все сомнительные переходы, — подчеркнул Чернышенко. — Иногда к нам попадали документы, которые свидетельствовали о скрытой аренде. Мы даже штрафовали за это клубы. Но гоняться за всеми бессмысленно. Если аренда есть — надо ее легализовать. Но пока нам еще предстоит проработать вопросы по тому, сколько арендовать, когда, кого. Аренде быть. Если бардак нельзя победить, его надо возглавить.

Напомним, что действующий чемпион КХЛ – московский ЦСКА. СКА закончил выступление в прошлом сезоне в финале Западной конференции.