Международные резервы России в августе выросли без малого на 10 млрд долларов

Международные резервы России в августе 2019 года выросли на $ 9,3 млрд и по состоянию на 1 сентября 2019 года составили $ 529,08 млрд, следует из данных ЦБ РФ, обнародованных 6 сентября.

Месячный показатель международных резервов продолжает расти с октября 2018 года. За этот период резервы увеличились почти на $ 70 млрд.

Ранее недельный показатель международных резервов впервые с мая 2013 года преодолел отметку $ 530 млрд: за неделю, закончившуюся 30 августа, они выросли до $ 533,5 млрд.