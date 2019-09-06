Следственный комитет займется коллекторами, которые довели пенсионерку до смерти из-за 10 тысяч

Женщина взяла в долг на лекарства для матери, но угрозы коллекторов остановили сердце пожилой женщины. Теперь СК угрожает уголовным делом уже самим коллекторам.

О том, что сюжет столичных СМИ об очередном беспределе коллекторов может стать уголовным делом, 6 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве. Следствие впечатлила история о том, как пожилая женщина и ее дочь оформили денежный заём (10 тысяч) через один из доступных ресурсов, оказывающих подобные услуги.

«Дочь пенсионерки утверждает, что они вернули деньги через онлайн-перевод, однако организация сообщила, что деньги не поступили, и сообщила их данные коллекторам, которые ежедневно угрожали женщинам», – отмечают в СК.

Накануне сердце пенсионерки не выдержало очередной угрозы, и она была госпитализирована. В больнице женщина скончалась.