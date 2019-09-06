Эксперты ПСК ожидают снижения ипотечных ставок к ноябрю

unsplash.com

Банк России в третий раз за год смягчил денежно-кредитную политику. Ключевая ставка достигла минимального значения за последние пять лет – 7%. По мнению аналитиков ГК «ПСК», это приведёт к дополнительному снижению банковских ставок по ипотеке в ближайшие два-три месяца.

– За этот год ключевая ставка менялась неоднократно. Значение в 7,75% было актуально в течение первого полугодия. Затем регулятор начал снижение с шагом 0,25 п.п. Реакция банков последовала довольно быстро, ставки по ипотеке начали также снижаться и двигаться к среднему значению в 10%. Решение ЦБ есть позитивный знак для покупателей недвижимости: в октябре-ноябре банки начнут пересматривать ипотечные программы, – говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ПСК Ирина Тютрина.

Но стоит ли покупателям ждать снижения и отложить покупку недвижимости? На этот вопрос в ПСК ответили так:

– Снижение ставки на четверть процентного пункта не приведет к значительному снижению стоимости ипотеки. Крупнейшие банки и сейчас предлагают условия выгоднее среднерыночных. Скорее всего, теперь их примеру последуют банки поменьше. Средняя рыночная ставка снизится, однако стоимость квадратного метра продолжит расти по мере готовности объектов и из-за инфляционной составляющей. Пересмотреть условия кредита покупатель всегда может позже, направив заявку о рефинансировании в банк с более выгодными условиями.

В ПСК доля ипотечных сделок выросла за I полугодие 2019 на 20% в проектах бизнес-класса и на 37% в проектах комфорт-класса. Помимо снижения ипотечных ставок влияние на спрос оказали также меры дополнительной господдержки. Например, продление льготной «семейной» ипотеки на весь период кредитования.

Узнать о всех ипотечных инструментах, доступных покупателям ПСК, количестве банков-партнеров можно в офисах продаж ГК «ПСК» или по телефону 8 (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"