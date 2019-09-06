Украина решила закупить газ на € 120 млн из кредита ЕБРР

Украинская компания «Нафтогаз» планирует до конца года закупить газ для поставок на Украину через интерконнектор с ЕС на € 120 млн, которые она заняла у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Акционерное общество «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект закупки газа ориентировочно стоит € 120 млн. Начать закупки компания планирует в четвертом квартале текущего года.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что запасы газа в подземных хранилищах страны превысили 18 млрд кубометров и составили 18,026 млрд кубометров. По его словам, осталось добавить до начала отопительного сезона 2 млрд куб.

В начале апреля глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина намерена в 2019 году увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 20 млрд кубометров. Он пояснил, что планируемый объем запасов превышает уровень предыдущих лет в связи с окончанием действующих контрактов с «Газпромом» на поставку и транзит газа.