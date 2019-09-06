«Новые приключения» оставят катера в сентябре без Зимней канавки и канала Грибоедова. Но только на 4 дня

Четыре дня в сентябре прогулочные суда будут испытывать трудности с проходом по двум водным артериям в центре Петербурга.

Комитет по транспорту 6 сентября предупреждает, что сначала для «Новых приключений» закроют участок Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста (с интервалами закрытия не более 10 минут) с 6 до 8 утра.

Большие же проблемы будут у судоводителей 26 сентября (с 12:00 до 19:00) и 28 сентября (с 06:30 до 18:30), когда для движения судов закроется участок канала Грибоедова от Казанского моста до Банковского моста. Там интервалы закрытия составят около 20 минут.

Ранее комитет предупреждал, что из-за съемок того же фильма в период с полудня 7 сентября по полночь 9 сентября запретят парковку на Миллионной улице, на участке от дома 30 до дома 36.