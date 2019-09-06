«Котик будет ночевать в палатке»: волонтёры «Кошкиспаса» потратили семь часов, чтобы снять кота с сосны

Волонтёры петербургской группы «Кошкиспас» потратили около семи часов, чтобы снять с сосны кота в Ветреной бухте в Ленинградской области.

Животное сбежало от хозяев-туристов, прижалось к стволу и не хотело слезать: видео путешествия 6 сентября появилось в тематическом паблике «ВКонтакте».

На кадрах видно, что волонтёры несколько часов ехали на машине по заявленным координатам. Когда трасса закончилась, им пришлось преодолевать бездорожье и глубокие лужи, проверяя их проходимость палками.

Когда кот не поддался на уговоры и не слез даже на корм, спасатели забрались на вершину сосны, использовали петлю-удавку и спустили его на землю в спецсумке. Хозяевам посоветовали не пересаживать его на улице в переноску, чтобы исключить вторичный побег.

Реклама



– Очень мы всё вовремя успели, тут такое началось! Мы уезжаем домой, а котик будет ночевать теперь в палатке, – комментируют волонтёры на записи и показывают, что сразу после спасательной операции в бухте начался ливень.

Создатели проекта «Кошкиспас» регулярно выезжают на вызовы, вытаскивают животных из-за батарей и снимают их с высоты, весной 2019 года они помогли выжить искупавшимся в мазуте лебедям.