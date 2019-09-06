Нет готовности внедрять: Набиуллина рассказала о будущем новой пенсионной реформы

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что перспектив внедрения Индивидуального пенсионного капитала, новой накопительной пенсионной системы, нет.

«Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему (ИПК) и на наш взгляд тогда нужно сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионный схем. Решить острую проблему по переходами между между негосударственными пенсионными фондами и сосредоточиться на этом», – заявила Набиуллина 6 сентября на пресс-конференции.

Как ранее писала «Фонтанка», накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году, а обсуждение альтернативы в виде индивидуального пенсионного капитала откладывается на неопределенный срок.