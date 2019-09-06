СМИ назвали имена трех погибших в сирийском Идлибе военнослужащих из России. Минобороны РФ опровергало информацию об их гибели

РБК опубликовало фотографии погибших в Сирии российских военных, о смерти которых ранее сообщали российские и иностранные журналисты.

«Вечером 3 сентября группа из восьми человек проводила разведку. Недалеко от позиций сирийских войск они разделились на две подгруппы. Одна подгруппа попала под срабатывание мины (типа ОЗМ-72, осколочная заградительная мина). Вторая группа начала их спасение. В результате произошел еще один подрыв», – сообщает 6 сентября РБК со ссылкой на свои источники.

В результате взрыва погибли лейтенант Кирилл Н., капитан Дмитрий С. и майор Роман М. Еще два человека получили ранения.

Знакомые лейтенанта подтвердили РБК его смерть в результате подрыва на мине. Ему было 27 лет.

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Вчера, 5 сентября, министерство обороны России опровергло информацию об атаке на российских военных.

Al-Masdar и «Ведомости» со ссылками на свои источники рассказали о том, что около населенного пункта Джурин россиян атаковали боевики. Якобы погибло от 3 до 9 военнослужащих. Впрочем, уже не раз арабские издания сообщали о гибели российских военных, но это оказывались не служащие ВС РФ, а представители частных военных компаний, присутствие которых в Сирии не отрицается даже президентом РФ.

Напомним, что Идлиб остается провинцией, где сохранилось наибольшее число противников действующего режима. По некоторым данным, до 90% региона в руках боевиков. Фронт национального освобождения Сирии – это часть так называемой Свободной сирийской армии, которая воюет с режимом Башара Асада.