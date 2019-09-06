Дело Израйлита после доработки снова вернулось в суд

Смольнинский районный суд вновь зарегистрировал уголовное дело бывшего председателя совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом 6 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, самый зажиточный портовик России обвиняется в мошенничестве, переводах валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в уклонении от уплаты таможенных платежей. К производству дело пока не принято.

В феврале суд отказался рассматривать дело Израйлита из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. Материалы тогда были отправлены на доработку Смольнинским райсудом.

По версии следствия, Израйлит с 2010 года совершил два эпизода мошенничества на 208 млн рублей при поставке труб для строительства нефтебазы в Усть-Луге — конечного пункта Балтийской трубопроводной системы-2. Заказчиком проекта стоимостью 16 млрд рублей выступала дочерняя структура «Транснефти». Трубы поставлялись бывшие в употреблении, но под видом новых и по завышенным ценам. «Транснефть», крупнейший национальный оператор нефтепроводов, заявила об ущербе в 3,4 млрд рублей из-за увеличенного риска аварийных ситуаций и внеплановой замены дефектных участков. Еще один вмененный Израйлиту эпизод связан с валютными махинациями на 191 млн рублей.