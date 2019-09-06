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Общество
06.09.2019 15:38
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Белорусский премьер заверил Медведева в готовности подписать программу интеграции

Сергей Румас на встрече со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым рассказал, что Минск готов согласовать программу интеграции с Россией и десятки «дорожных карт» к 20-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства.

«Белорусская сторона со своей стороны готова эту работу выполнить в указанные сроки, и хотели бы, чтобы такая же команда пошла и в адрес госорганов РФ», – цитирует 6 сентября заявление Румаса РИА Новости.

По его словам, до декабря необходимо подготовить пакет дорожных карт, которых насчитывается около 30. Проект программы действий по интеграции уже был передан на рассмотрение президенту Александру Лукашенко.

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что программу действий по интеграции планируют подписать уже 8 декабря. «Все вопросы будут расшиты в дорожных картах. После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года», – заверил Крутой.

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Программу интеграции предложил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Союзное государство – это созданное в 1999 году надгосударственное образование между Российской Федерацией и Республикой Беларусь с поэтапно формируемым единым пространством в различных сферах. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», более половины россиян не имеют никакого представления о Союзном государстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно менял свое видение интеграции и возможного объединения соседних государств. Так, например, он обвинял восточного соседа в желании инкорпорировать его республику в свой состав. Однако уже в начале года белорусский президент сказал Путину, что его страна готова  «настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы». Более того, Лукашенко заверил, что объединение может произойти хоть «завтра», хотя в Кремле не согласны на столь быстрое движение навстречу друг другу. В июне он заявил о том, что именно Россия тормозит интеграцию.

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