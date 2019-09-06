Нефть подешевеет до 50 долларов — новый прогноз ЦБ РФ сгустил тучи

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о переоценке регулятором темпов снижения цен на нефть в ближайшие годы. Прогноз стал более пессимистичным.

«Мы закладываем постепенно снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель в 2021 году. Ранее было 55 долларов. При ослаблении внешнего спроса снизятся цены и на другие товары российского экспорта», – заявила Набиуллина на пресс-конференции 6 сентября.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до уровня «докрымских» значений и анонсировал уверенный рост объемов кредитования из-за смягчения денежно-кредитных условий.