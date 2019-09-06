Финны покажут свои наработки в сфере иммерсивных технологий. В Хельсинки появился «дом виртуальной реальности»

Уникальный Helsinki XR Center (HXRC), объединивший под одной крышей технологии полного или частичного погружения в виртуальный мир, открылся в Хельсинки на базе университета прикладных наук Metropolia, сообщает 6 сентября Хельсинки-центр.

В кампусе на территории 1000 кв. м расположилась площадка для образовательной и научно-исследовательской деятельности в сфере иммерсивных технологий, а также демонстрационный центр XR Showroom, где будут представлены плоды финского опыта в области расширенной реальности. Предполагается, что центр станет местом встреч студентов, стартапов, креативных команд, а также крупных игроков отрасли и клиентов.

Так финны хотят раскрыть потенциал технологий расширенной реальности для предприятий и организаций, объединить усилия в исследованиях и разработках в этой области, а также поддержать стартапы. Для участия в первой акселерационной программе уже отобрано 13 команд разработчиков.

На технологическом фестивале Slush в Хельсинки свои наработки в сфере иммерсивных технологий показала и Россия.

Ранее также сообщалось, что финская компания сумела привлечь 31 млн долларов на разработку первой в мире VR-гарнитуры с «человеческим зрением».