Набиуллина: объем кредитования населения в России вырастет на 15–20%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ожидает роста объемов кредитования по итогам 2019 года.

«Смягчение денежно-кредитных условий, как ценовых, так и не ценовых, способствует расширению объемов кредитования. Кредитование организаций, по нашим оценкам, в этом году вырастет на 7–10%. А населения — на 15–20%», – заявила она 6 сентября на пресс-конференции.

Напомним, что ЦБ РФ снизил 6 сентября ключевую ставку до пятилетнего минимума и анонсировал новое снижение.