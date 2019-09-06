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Андрей Меньшенин
06.09.2019 15:17
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Презумпция виновности для Героя России

Фразу «Историю пишут победители» теперь смело можно дополнять тезисом «а результаты расследования авиационных происшествий – герои России».

Командир воздушного судна Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в составе экипажа 15 августа 2019 года выполнил нештатную посадку на кукурузное поле, возвращается к полётам. Столь скорое возвращение – исключительный случай в новейшей истории авиации, который выходит за рамки правил расследования авиационных инцидентов. Вместе с предыдущими событиями оно компрометирует будущий отчет в глазах авиационных специалистов.

Работа Международного авиационного комитета, который в эти дни выясняет предпосылки «кукурузной» посадки, – это долгий и кропотливый труд. Он занимает многие недели, а иногда и месяцы. Столь долгие сроки объясняются доскональностью процесса. Комиссия должна найти все недостатки в работе организации полетов, которые привели к появлению значительного риска для жизни и здоровья пассажиров, чтобы потом их устранить и не допустить повторения. Среди прочего проверяются подготовка экипажа и их действия во время нештатной ситуации. Для этого пилотов отстраняют от полетов до тех пор, пока точно не будет подтверждено, что их действия во время происшествия были верными.

Расследование может продолжаться долго, но в большинстве случаев предварительный отчет готов уже через месяц после события. Из него во многом уже понятно, как развивались события и что в полете пошло не так. До его появления вся информация, которая появляется в публичном поле, основана на слухах и догадках. То есть на недостоверных фактах, на которые нельзя полагаться, когда заходит речь о безопасности людей.

Очень важно при этом, чтобы на комиссию, которая, как и остальные люди, потенциально подвержена влиянию извне, не оказывалось никакого давления. Только в этом случае можно надеяться, что разбор полета будет полным и беспристрастным. Только имея объективный отчет, можно увидеть причины случившегося и минимизировать риск повторения нештатной ситуации.

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В расследовании посадки на кукурузу всё пошло не так с самого начала. В медиа, как это неоднократно случалось прежде, пилоты были объявлены спасителями уже через несколько часов после приземления. Волна «народной любви» номинировала их в герои еще до наступления вечера. «Героем себя не считаю», – объяснял в эфире командир воздушного судна Дамир Юсупов, но машину пропаганды было уже не остановить. Менее чем через 48 часов президент Владимир Путин представил экипаж к наградам. И хотя в это время расследование только начиналось, некоторые авиаэксперты высказывали опасения, что объективных результатов уже можно не ждать.

В самом деле, насколько легко пойти против системы? Может ли комиссия по расследованию, найдя вдруг доказательства ошибок в действиях пилотов, обличить свеженагражденных героев? – неприятные риторические вопросы, которые бросают тень на результаты работы уважаемых специалистов.

Дамира Юсупова вернули к полетам уже через две недели после инцидента. Для сравнения: в 2009 году американского пилота Чесли Саленбергера (Салли), который был вынужден приводнить Airbus A320 посреди Нью-Йорка из-за попадания птиц на взлете, проверяли 9,5 месяцев. В ходе разбирательства десять лет назад комиссия досконально изучила работу двигателей, а сама ситуация несколько раз моделировалась на тренажере. Пилотов тогда полностью оправдали.

В российской посадке на кукурузу проблема совсем не в личности Дамира Юсупова. Вероятно, что в той ситуации он и правда действовал верно и профессионально. Проблема в нарушении алгоритма расследования подобных происшествий, когда какой-то из потенциально неправильно сработавших элементов системы заранее оправдывают на основе эмоций.

За последние годы в России произошло как минимум два авиационных инцидента, когда пилотов в прессе сначала объявляли спасителями, однако через несколько недель оказывалось, что их действия во многом привели к печальному исходу. Речь про «грозовую» посадку Boeing 737 авиакомпании UTair в Сочи, который выкатился за пределы полосы, и пожар после «козления» Суперджета SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево. 

Ход расследования нештатной посадки самолета «Уральских авиалиний» показывает, что в следующий раз может случиться так, что никто не будет разбираться в реальных причинах происшествия просто потому, что пилоты – «хорошие парни», одобренные сверху, хотя, возможно, они такие и есть на самом деле. 

Андрей Меньшенин

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