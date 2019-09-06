СК: Нападением на Памфилову займутся лучшие следователи России. Изучат и «профессиональную» версию

Материалы дела о разбойном нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову будут переданы в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом 6 сентября сообщает сайт СКР.

Инициировал передачу материалов сам глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В рамках предварительного следствия в предельно сжатые сроки будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц. В этих целях будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России. Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель», – подчеркнула пресс-секретарь СК Светлана Петренко.

Напомним, нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову произошло ночью 6 сентября в её доме в Истре. Неизвестный в маске пробрался в жилище через окно и несколько раз ударил женщину электрошокером, который, по информации СМИ, забыл включить. Руководитель Избиркома отбилась от мужчины стулом, после чего выпила успокоительное и легла спать. Пострадавшей предложили предоставить госохрану. Но, судя по всему, Памфилова не придаёт случившемуся особого внимания.

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«Всё нормально. Переживу и это», – цитирует её агентство Regnum.