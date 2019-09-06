Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +18
$ 66.00р
72.89р
17:59 06.09.2019
Расширенный поиск

Общество
06.09.2019 16:10
Печать

Кандидатский минимум. Как правильно собрать голоса

Что необходимо было сделать, чтобы надеяться на победу на муниципальных выборах, если не полагаться на административный ресурс и манипуляции?

Кандидатский минимум. Как правильно собрать голоса

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

 

У людей сформировались огромный груз недоверия к политике и нежелание в ней участвовать даже пассивно, то есть ходить на избирательные участки. С другой стороны, те, кто идет в политику, не умеют общаться с гражданами и отвечать на неудобные вопросы. Между этими полюсами строит свою стратегию политконсультант Виталий Шкляров, работающий с кандидатами-яблочниками на выборах в Петербурге и Москве. В его «портфеле» – участие в кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса. И он убежден, что есть только один способ честно победить на выборах – общение с людьми. В интервью «Фонтанке» Шкляров рассказал о математике успеха.

– Сколько квартир надо обойти в Петербурге, чтобы иметь шансы на успех на муниципальных выборах?

– При явке 15–20 процентов и размере округов в Петербурге проходной бал может быть от нескольких сот до нескольких тысяч голосов. Предположим, численность избирателей в муниципальном округе 40 000 (это не самый большой муниципалитет). В муниципальном совете будет 10 депутатов. На выборах округ разбит на две части, от каждой из которых избирается по 5 человек. То есть 20 000 избирателей. При явке 20 процентов это 4000 голосов, которые между собой поделят кандидаты. Для гарантированной победы вам надо собрать примерно 1000 голосов. 

Реклама

– Это 500 квартир?

– Да, давайте зафиксируем. 

– То есть 5 не самых маленьких домов в центре города.

– Да. И вы учтите, что если вы обойдете 100 квартир, то только в 20 вам откроют двери. Из них только четверть – те, кто готов вас поддержать. И еще надо внести поправку на то, что не все из тех, кто согласился вас поддержать, дойдут до избирательных участков в день голосования.

– То есть надо обойти 10 000 квартир. И ваши кандидаты выполняют этот KPI?

– Некоторые – да. Конечно, не в одиночку, а вместе с командой.

– Как реагируют те, до кого удается достучаться?

Реклама


– Очень позитивно. Мы учим наших кандидатов общаться, начиная со своего представления: «Здравствуйте, я ваш сосед, кандидат в депутаты, я расскажу, почему важно меня поддержать». Людей миллион раз обокрали, обманули. Теперь задача – шаг за шагом восстановить эту веру. Конечно, есть те, кто не верит, говорит, что все равно ничего не добиться и ничего не изменить. Но вы же, когда учите ребенка ходить и он все время падает, не делаете вывод, что он пропащий. 

– А вы верите, что будущее политического процесса в России решается на выборах?

– Пока нет. Но я не верю в то, что изменения в России могут идти сверху вниз. 

– Но так было все время.

– Да, и в следующий раз, наверное, будет так же. Но было бы хорошо, когда настанет это время, чтобы, кроме десятков из элиты, были сотни тысяч людей внизу, которые могли бы что-то менять на местах. Еще раз: политическая система в России, скорее всего, будет меняться сверху вниз, за счет трансфера или раскола элит или еще чего-то. Но коренное изменение системы, которое приведет к экономическому прогрессу, может быть только снизу. Потому что только здоровая конкуренция, только конкуренция людей и идей может стимулировать рост.

– На что у вас надежда? На молодое поколение? 

– Да. Я думаю, что это тот возраст, который позволяет совершать ошибки, быть смелым и, главное, не иметь устоявшихся догм. Если бы у меня сегодня был выбор между министром, сформировавшимся в советское время, и молодым, пускай менее опытным, я бы выбрал второго. Потому что только так происходит прогресс. Если бы не было 18-летнего малолетки-стартапера, который придумал Uber, мы бы так и ездили на старом такси. Посмотрите, как изменилась наша жизнь за считанные годы – будь то извоз, доставка еды и многое другое.

– В чем коренное отличие избирательных кампаний в Европе и США от того, что происходит у нас?

– Ментальность. В Америке выборы исторически это часть культурного ДНК. Как у нас масленица или поход в баню: нет необходимости идти в баню, можно помыться в душе, но у нас есть баня как социальное место. Так и там – на выборы ходят всей семьей. И поскольку там выбирают всех и все постоянно, люди к этому привыкли. Можно совершить ошибку и выбрать не того. Но это не важно. Важна реакция на ошибку. Через четыре года система выплюнет этого человека. Мы по-другому относимся к власти, более сакрально, у нас всегда «царь». Посмотрите рейтинги Путина и «Единой России», какое отношение у людей к самому царю и к боярам. 

– Есть же страны, где нет никаких выборов. Почему обязательно они должны быть в России?

– Потому что Россия – очень многонациональная страна. И выживание такой огромной страны в будущем возможно опять же только за счет технологического прогресса. Не имея ротации, не имея здоровой конкуренции идей и людей, нельзя говорить ни о каком развитии и эволюции. Политическом и, как следствие, экономическом.

– Точно так же можно говорить и в обратную сторону: выживание такой огромной страны возможно только при управлении из единого центра, где царь решает все. А если дать народу возможность решать – все развалится.

– Есть такой концепт, и он весьма популярен. Но мы шли этим путем долгие годы. И он не работает. Я не строю иллюзий относительно демократии. Но децентрализация необходима для такой огромной страны. Пирамидальная  система, в которой мы живем, исчерпала себя в 21-м веке, особенно за счет ускорения технологических процессов.

– Есть ли какие-либо знаковые отличия кампании-2019 от того, что было раньше?

– Все больше и больше в обществе виден запрос на перемены. 

– Кто-то хочет, а кто-то боится.

– Боимся мы все, но бессознательно всегда будущее ассоциируется с позитивом. Виден огромный запрос на социальную активность. Появляются небезразличные граждане, социальная активность развивается.

– Но власть отвечает – наплодили огромное количество НКО, каких-то молодежных организаций. Они забивают все пространство. 

– То, что они есть, не говорит об эффективности. Это такая симуляция процесса. С точки зрения власти, так можно манипулировать политическими настроениями. Но это так не работает. Если вы не считаетесь с реальными запросами людей, то рано или поздно эти люди будут саботировать и вас. Самой власти необходимо это обновление. У нас больше 22 000 муниципальных должностей, 1300 городов и мэров. Кто эти люди?

– Ну, у них же есть разные программы – кадровый резерв, лидеры России. 

– Хорошие программы. Но это несколько десятков человек на всю страну.

– Вы сказали: люди хотят видеть будущее. А есть ли у них системное представление об образе этого будущего?

– У каждого оно есть, потому что все хотят жить хорошо. Даже в советское время оно было: жили не для себя, а для детей, потом догоняли и перегоняли Америку. А сейчас есть огромный запрос на справедливость в нашей стране. 

– Человека легко купить – предложите ему работу в «Газпроме», и его запрос на будущее будет удовлетворен.

– Этим занимались 20 лет. Но всех не купить И обманывать бесконечно не получится. Люди живут единственную жизнь и хотят прожить ее как минимум достойно, даже если для этого придется много работать. Говоря про «много работать», людей надо заново обучать. Посмотрите на качество работы и производительность труда. А это все от отсутствия стимулов и перспектив. В результате получившие несколько образований становятся таксистами, а сын генерала – министром. Вот запрос на простые, нормальные социальные лифты, которых нет в России. Дайте людям возможность реализовать себя хотя бы на муниципальном уровне. В этом смысле люди, которые инвестировали сотни часов в поквартирные обходы и агитацию за себя, на мой взгляд, заслуживают поддержки. Это справедливый обмен – на 30 минут вашего похода на избирательный участок.

«Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
06.09.2019 17:04

«Петербургская Недвижимость» запустила программу «Квартира каждому»

В сентябре компания «Петербургская Недвижимость» представила новое предложение «Квартира каждому». Теперь квартиру в современном доме комфорт-класса можно оформить в ипотеку с легким платежом — от 15 тысяч рублей в месяц.
06.09.2019 17:00

Детокс головы, или Когда мозгу нужно остыть

Постоянные звонки, сообщения в мессенджерах, негативные новости, стрессовые ситуации на работе — порой кажется, что мозг закипает. Если к тому же вас беспокоят перепады настроения, тревожность, нарушения сна, а дать мозгу остыть никак не получается, то, возможно, вам требуется поддержка специалистов.
unsplash.com
06.09.2019 16:28

Эксперты ПСК ожидают снижения ипотечных ставок к ноябрю

Банк России в третий раз за год смягчил денежно-кредитную политику. Ключевая ставка достигла минимального значения за последние пять лет – 7%. По мнению аналитиков ГК «ПСК», это приведёт к дополнительному снижению банковских ставок по ипотеке в ближайшие два-три месяца.
06.09.2019 14:55

Как начать разбираться в кино?

Новые фильмы выходят в прокат каждый месяц. Как выбрать то, что стоит смотреть? Вместе с телеканалом «Кино ТВ» мы составили краткое руководство для занятых горожан.
ГК «КВС»
06.09.2019 12:57

ГК «КВС» запустила программу аренды жилья до заселения в новостройку

Группа компаний «КВС» запускает новую программу «Живи в своей старой квартире до новоселья».
Setl Group
06.09.2019 12:04

Setl Group построил в Кудрово первое пожарное депо

В городе Кудрово с населением более 30 тысяч человек появилось долгожданное первое пожарное депо. Депо возведено преимущественно за счет средств холдинга Setl Group, который вложил в строительство более 100 млн собственных средств из 140 млн рублей общей стоимости здания.
Группа ЦДС
06.09.2019 11:55

Открыты продажи машино-мест в паркинге ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС приступила к реализации машино-мест в паркинге жилого комплекса ЦДС «Елизаровский». На старте продаж стоимость лотов начинается от 370 тысяч рублей.
ПСК
06.09.2019 11:17

В ПСК рассказали, как дизайн помещений влияет на восприятие дома

Целостный образ дома бизнес-класса складывается не только из внешних элементов фасада, ландшафтного дизайна и квартирографии. Единая идея проекта должна прослеживаться и в материалах отделки общественных пространств. Как выбираются материалы отделки для домов бизнес-класса — на примере ЖК Nobelius.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.09.2019 10:27

В I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» открылись детские сады

5 сентября в Санкт-Петербурге в составе I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» были торжественно открыты детские сады, способные принять в общей сложности 240 воспитанников.
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.09.2019 18:00

В Пушкинском районе появится бизнес парк «Гараж»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину, в первые дни сентября начал строительство нового общественно-делового центра.
ПАО Сбербанк
05.09.2019 14:33

Проезд в метро по Единой карте петербуржца стал дешевле на 15 рублей

С 1 сентября по 31 декабря 2019 года владельцы Единых карт петербуржца могут оплачивать поездки в метро со скидкой 15 рублей, стоимость проезда составит всего 30 рублей. Для обладателей других карт платежной системы «Мир» цена проезда составит 35 рублей.
предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
05.09.2019 14:05

Всё под контролем пассажира: «Яндекс.Такси» откроет доступ к «Безопасности»

Система станет следить за аккуратным вождением и усталостью водителей.