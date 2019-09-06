Кандидатский минимум. Как правильно собрать голоса

Что необходимо было сделать, чтобы надеяться на победу на муниципальных выборах, если не полагаться на административный ресурс и манипуляции?

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

У людей сформировались огромный груз недоверия к политике и нежелание в ней участвовать даже пассивно, то есть ходить на избирательные участки. С другой стороны, те, кто идет в политику, не умеют общаться с гражданами и отвечать на неудобные вопросы. Между этими полюсами строит свою стратегию политконсультант Виталий Шкляров, работающий с кандидатами-яблочниками на выборах в Петербурге и Москве. В его «портфеле» – участие в кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса. И он убежден, что есть только один способ честно победить на выборах – общение с людьми. В интервью «Фонтанке» Шкляров рассказал о математике успеха.

– Сколько квартир надо обойти в Петербурге, чтобы иметь шансы на успех на муниципальных выборах?

– При явке 15–20 процентов и размере округов в Петербурге проходной бал может быть от нескольких сот до нескольких тысяч голосов. Предположим, численность избирателей в муниципальном округе 40 000 (это не самый большой муниципалитет). В муниципальном совете будет 10 депутатов. На выборах округ разбит на две части, от каждой из которых избирается по 5 человек. То есть 20 000 избирателей. При явке 20 процентов это 4000 голосов, которые между собой поделят кандидаты. Для гарантированной победы вам надо собрать примерно 1000 голосов.

Реклама



– Это 500 квартир?

– Да, давайте зафиксируем.

– То есть 5 не самых маленьких домов в центре города.

– Да. И вы учтите, что если вы обойдете 100 квартир, то только в 20 вам откроют двери. Из них только четверть – те, кто готов вас поддержать. И еще надо внести поправку на то, что не все из тех, кто согласился вас поддержать, дойдут до избирательных участков в день голосования.

– То есть надо обойти 10 000 квартир. И ваши кандидаты выполняют этот KPI?

– Некоторые – да. Конечно, не в одиночку, а вместе с командой.

– Как реагируют те, до кого удается достучаться?

Реклама





– Очень позитивно. Мы учим наших кандидатов общаться, начиная со своего представления: «Здравствуйте, я ваш сосед, кандидат в депутаты, я расскажу, почему важно меня поддержать». Людей миллион раз обокрали, обманули. Теперь задача – шаг за шагом восстановить эту веру. Конечно, есть те, кто не верит, говорит, что все равно ничего не добиться и ничего не изменить. Но вы же, когда учите ребенка ходить и он все время падает, не делаете вывод, что он пропащий.

– А вы верите, что будущее политического процесса в России решается на выборах?

– Пока нет. Но я не верю в то, что изменения в России могут идти сверху вниз.

– Но так было все время.

– Да, и в следующий раз, наверное, будет так же. Но было бы хорошо, когда настанет это время, чтобы, кроме десятков из элиты, были сотни тысяч людей внизу, которые могли бы что-то менять на местах. Еще раз: политическая система в России, скорее всего, будет меняться сверху вниз, за счет трансфера или раскола элит или еще чего-то. Но коренное изменение системы, которое приведет к экономическому прогрессу, может быть только снизу. Потому что только здоровая конкуренция, только конкуренция людей и идей может стимулировать рост.

– На что у вас надежда? На молодое поколение?

– Да. Я думаю, что это тот возраст, который позволяет совершать ошибки, быть смелым и, главное, не иметь устоявшихся догм. Если бы у меня сегодня был выбор между министром, сформировавшимся в советское время, и молодым, пускай менее опытным, я бы выбрал второго. Потому что только так происходит прогресс. Если бы не было 18-летнего малолетки-стартапера, который придумал Uber, мы бы так и ездили на старом такси. Посмотрите, как изменилась наша жизнь за считанные годы – будь то извоз, доставка еды и многое другое.

– В чем коренное отличие избирательных кампаний в Европе и США от того, что происходит у нас?

– Ментальность. В Америке выборы исторически это часть культурного ДНК. Как у нас масленица или поход в баню: нет необходимости идти в баню, можно помыться в душе, но у нас есть баня как социальное место. Так и там – на выборы ходят всей семьей. И поскольку там выбирают всех и все постоянно, люди к этому привыкли. Можно совершить ошибку и выбрать не того. Но это не важно. Важна реакция на ошибку. Через четыре года система выплюнет этого человека. Мы по-другому относимся к власти, более сакрально, у нас всегда «царь». Посмотрите рейтинги Путина и «Единой России», какое отношение у людей к самому царю и к боярам.

– Есть же страны, где нет никаких выборов. Почему обязательно они должны быть в России?

– Потому что Россия – очень многонациональная страна. И выживание такой огромной страны в будущем возможно опять же только за счет технологического прогресса. Не имея ротации, не имея здоровой конкуренции идей и людей, нельзя говорить ни о каком развитии и эволюции. Политическом и, как следствие, экономическом.

– Точно так же можно говорить и в обратную сторону: выживание такой огромной страны возможно только при управлении из единого центра, где царь решает все. А если дать народу возможность решать – все развалится.

– Есть такой концепт, и он весьма популярен. Но мы шли этим путем долгие годы. И он не работает. Я не строю иллюзий относительно демократии. Но децентрализация необходима для такой огромной страны. Пирамидальная система, в которой мы живем, исчерпала себя в 21-м веке, особенно за счет ускорения технологических процессов.

– Есть ли какие-либо знаковые отличия кампании-2019 от того, что было раньше?

– Все больше и больше в обществе виден запрос на перемены.

– Кто-то хочет, а кто-то боится.

– Боимся мы все, но бессознательно всегда будущее ассоциируется с позитивом. Виден огромный запрос на социальную активность. Появляются небезразличные граждане, социальная активность развивается.

– Но власть отвечает – наплодили огромное количество НКО, каких-то молодежных организаций. Они забивают все пространство.

– То, что они есть, не говорит об эффективности. Это такая симуляция процесса. С точки зрения власти, так можно манипулировать политическими настроениями. Но это так не работает. Если вы не считаетесь с реальными запросами людей, то рано или поздно эти люди будут саботировать и вас. Самой власти необходимо это обновление. У нас больше 22 000 муниципальных должностей, 1300 городов и мэров. Кто эти люди?

– Ну, у них же есть разные программы – кадровый резерв, лидеры России.

– Хорошие программы. Но это несколько десятков человек на всю страну.

– Вы сказали: люди хотят видеть будущее. А есть ли у них системное представление об образе этого будущего?

– У каждого оно есть, потому что все хотят жить хорошо. Даже в советское время оно было: жили не для себя, а для детей, потом догоняли и перегоняли Америку. А сейчас есть огромный запрос на справедливость в нашей стране.

– Человека легко купить – предложите ему работу в «Газпроме», и его запрос на будущее будет удовлетворен.

– Этим занимались 20 лет. Но всех не купить И обманывать бесконечно не получится. Люди живут единственную жизнь и хотят прожить ее как минимум достойно, даже если для этого придется много работать. Говоря про «много работать», людей надо заново обучать. Посмотрите на качество работы и производительность труда. А это все от отсутствия стимулов и перспектив. В результате получившие несколько образований становятся таксистами, а сын генерала – министром. Вот запрос на простые, нормальные социальные лифты, которых нет в России. Дайте людям возможность реализовать себя хотя бы на муниципальном уровне. В этом смысле люди, которые инвестировали сотни часов в поквартирные обходы и агитацию за себя, на мой взгляд, заслуживают поддержки. Это справедливый обмен – на 30 минут вашего похода на избирательный участок.

«Фонтанка.ру»