Происшествия
Самый опасный теневой губернатор запрещенного в РФ «Талибана» был убит после авиаудара
Министерство обороны Афганистана отчиталось о спецоперации по ликвидации Кари Фасихуддина, руководившего провинцией Бадахшан от лица радикального движения.
«Самый опасный и могущественный губернатор «Талибана» убит в результате авиаудара», – сообщает 6 сентября афганское военное ведомство в twitter.
Most dangerous and powerful shadow governor of Taliban killed in an airstrike.— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) 6. September 2019
As a result of an airstrike at 2:55 pm today, Qari Fasihuddin, shadow governor of Taliban for Badakhshan province was killed along with his bodyguard in Wardoj district of Badakhshan province. pic.twitter.com/g1kPbX3yM5
По данным минобороны, Кари Фасихуддин был убит в пятницу в районе Вардудж после ночного авиаудара. В четверг, 5 сентября, афганские военные нанесли удары в городе Пули-Хумри.
Устранение Фасихуддина произошло на фоне ведущихся переговоров между талибами и американской администрацией. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад объявил о намерении вывести военных из исламской республики в обмен на уступки со стороны «Талибана». В частности, приверженцы радикалов должны начать сотрудничество с президентом Ашрафом Гани Ахмадзаем, которого талибы считают «марионеткой Америки». Россия собирается выступить гарантом соглашения между «Талибаном» и США.
Справка:
Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.
Движение «Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.