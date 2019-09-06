Самый опасный теневой губернатор запрещенного в РФ «Талибана» был убит после авиаудара

Министерство обороны Афганистана отчиталось о спецоперации по ликвидации Кари Фасихуддина, руководившего провинцией Бадахшан от лица радикального движения.

«Самый опасный и могущественный губернатор «Талибана» убит в результате авиаудара», – сообщает 6 сентября афганское военное ведомство в twitter.

Most dangerous and powerful shadow governor of Taliban killed in an airstrike.



As a result of an airstrike at 2:55 pm today, Qari Fasihuddin, shadow governor of Taliban for Badakhshan province was killed along with his bodyguard in Wardoj district of Badakhshan province. pic.twitter.com/g1kPbX3yM5 — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) 6. September 2019

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По данным минобороны, Кари Фасихуддин был убит в пятницу в районе Вардудж после ночного авиаудара. В четверг, 5 сентября, афганские военные нанесли удары в городе Пули-Хумри.

Устранение Фасихуддина произошло на фоне ведущихся переговоров между талибами и американской администрацией. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад объявил о намерении вывести военных из исламской республики в обмен на уступки со стороны «Талибана». В частности, приверженцы радикалов должны начать сотрудничество с президентом Ашрафом Гани Ахмадзаем, которого талибы считают «марионеткой Америки». Россия собирается выступить гарантом соглашения между «Талибаном» и США.