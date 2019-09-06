На Крыленко водитель запрыгнул на эвакуатор на ходу, пытаясь отстоять свою машину

В Невском районе Петербурга утром 6 сентября эвакуацию нерправильно припаркованного транспорта пришлось прервать из-за слишком резвого водителя. Экстремальные трюки ему, впрочем, не помогли.

Очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовал видео, как эвакуатор везет на штрафстоянку легковушку с мужчиной внутри. Тот машет руками, открывает дверь, высовывается из машины. Действие происходит на улице Крыленко.

«Вон смотрите, че творят, – возмущается автор видео. – Вот эти вот ребята. Творят такой беспредел. Прям с человеком берут и везут».

Однако в действительности ситуация была куда тривиальнее.

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Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и области, когда легковушку увозили, в машине никого не было. Автомобиль был припаркован с нарушением, водителя внутри не наблюдалось, и инспекторы ДПС оформили протокол о нарушении правил парковки. Машину погрузили на эвакуатор – по-прежнему в отсутствие водителя, – и полицейские уехали работать дальше.

Когда эвакуатор уже начал движение, появился водитель, запрыгнул на платформу и сел в машину. Водитель эвакуатора не заметил этого сразу. Когда он все же увидел человека на платформе, то остановился. Подъехал экипаж ДПС, легковшку спустили, а ее водителя привлекли к ответственности.