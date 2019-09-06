А тебе я телефон не скажу. В Telegram появилась функция полного скрытия номера

Мессенджер обновил функции приватности, а также добавил возможность создавать напоминания и отложенные сообщения.

Информацию о нововведениях получили утром 6 сентября все пользователи Telegram. Разработчики добавили в настройки приватности возможный круг лиц, тех, кто может видеть номер телефона. Например, если раньше его могли видеть все зарегистрированные в мессенджере из списка контактов абонента, то теперь это можно будет изменить.

Помимо этого, в Telegram можно будет создавать напоминания с помощью сохраненных в избранном сообщений. А чтобы отправить в определенное время сообщение, нужно удерживать кнопку «Отправить» в чате, а затем выбрать пункт «Отправить позже» и назначить дату и время отправки.