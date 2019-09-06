Нурмагомедов прилюдно снял трусы перед боем с Порье

Болельщикам российского бойца Хабиба Нурмагомедов пришлось немного понервничать во время процедуры взвешивания перед поединком с американцем Дастином Порье. Чтобы уложиться в необходимый лимит в 70,3 кг, спортсмену из Дагестана пришлось раздеться догола. Весы показали 70,3 килограмма. Соперник Хабиба также сумел уложиться в вес.

The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official ? #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p — ESPN MMA (@espnmma) 6. September 2019

Отметим, что за два дня до взвешивания Нурмагомедову нужно было согнать шесть килограммов.

Встреча Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Спортсмены проведут бой за объединение титулов. Нурмагомедов — действующий чемпион организации в легком весе. Порье — обладатель временного титула. Бой начнется ориентировочно в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире турнир покажет Первый канал.