Нурмагомедов прилюдно снял трусы перед боем с Порье

Болельщикам российского бойца Хабиба Нурмагомедов пришлось немного понервничать во время процедуры взвешивания перед поединком с американцем Дастином Порье. Чтобы уложиться в необходимый лимит в 70,3 кг, спортсмену из Дагестана пришлось раздеться догола. Весы показали 70,3 килограмма. Соперник Хабиба также сумел уложиться в вес.

The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official ? #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p