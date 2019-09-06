Лукашенко: Белорусы не «позволят предать старшего брата», пока Россия их поддерживает и «не наклоняет»

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что его страна останется с Россией и «не предаст», пока та ведёт себя «как старший брат» и поддерживает в трудную минуту. Своим видением будущих отношений он поделился с журналистами 6 сентября.

«Почему мы должны к ним (России. — Прим. ред.) относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их? Как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что жители обеих стран всегда были вместе и решали общие проблемы, а то, что у Минска и Москвы иногда возникают противоречия, «так это же не с русскими людьми и не с россиянами», которые к соседям «относятся блестяще». Слова президента приводит информагенство «Белта».

Речь коснулась и программы действий по интеграции двух стран, которую должны подписать до конца 2019 года.

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«Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать», – заявил белорусский лидер.