Квартира с эркером: пространство для манёвра

Четырёхтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 3» в Пушкине выделяется своим местоположением, внедрённым инновациями и планировочными решениями. Этот проект показал: современный городской комфорт возможен в экологически чистом зелёном районе.

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В составе объекта три кирпично-монолитных дома на 168 квартир. Проектирование и строительство комплекса выполнено с расчётом на самого взыскательного покупателя. Сюда переезжают те, кто привык к большим пространствам. Площадь однокомнатных квартир здесь – в диапазоне 40-50 кв. метров, «двушек» – начинается от 65, а метраж трёхкомнатные квартир достигает 100 «квадратов».

Правильное решение

– Мы хотели переехать в собственный дом и почти решились на покупку, – говорит Владимир, житель ЖК «Образцовый квартал 3». –Уже представляли, как жена будет встречать гостей на летней террасе, а я растапливать по вечерам настоящий камин. В последний момент ещё раз сели, посчитали расходы на обслуживание частного дома, постоянные дополнительные вложения и приняли решение в пользу малоэтажного жилого комплекса в Пушкинском районе. В результате все наши ожидания воплотила двухкомнатная 70-метровая квартира свободной планировки в «Образцовом квартале 3». В трёхстороннем эркере, который расположен в гостиной, мы поставили обеденный стол, угловые диванчики – получилась настоящая терраса. В ней много света и при этом тепло. Выбрали квартиру на последнем, четвёртом, этаже. Застройщик предусмотрел использование каминов без дополнительных согласований. Ремонт начали с того, что установили камин. В семье уже появилась новая приятная традиция – собираться вместе в воскресный вечер у очага, чтобы поделиться своими мыслями, обсудить планы.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Важные детали

– В «Образцовых кварталах» нас привлекла индивидуальная система отопления, – рассказывают новосёлы ЖК «Образцовый квартал 3» Анатолий и Ольга. – Мы узнали, что тёплый водяной пол позволяет контролировать температуру в каждой жилой зоне благодаря терморегуляторам. На крышах установлены бельгийские газовые котельные и система отопления в каждом доме полностью автономна. У нас маленькие дети, поэтому важно без сквозняков и перебоев обеспечить им комфортную температуру в детской. Получается, это ещё и экономно: стоимость отопления с водяными полами дешевле примерно на 30%, чем при центральном отоплении. А ещё эти полы монтируются без внешних труб и громоздких радиаторов. В результате мы выиграли несколько метров полезного пространства вдоль стен. Получили квартиру с ровной стяжкой, для финишного покрытия пола дополнительных работ не потребовалось. Застройщик предусмотрел бытовые удобства и для детей, и для пожилых людей. На входе в дом большие светлые входные группы, с нулевого уровня установлены бесшумные лифты, на этажах стоят датчики движения. Панорамные окна даже в подъездах, широкие лестничные пролёты, наливные антискользкие полы ­– казалось бы, это мелочи, но нам есть, с чем сравнивать. Детали в конечном итоге формируют общее ощущение комфорта и безопасности.

Мода на индивидуальность

– У нас молодая семья, супруга по образованию дизайнер интерьера, – делится своими впечатлениями от покупки Михаил. – Мы снимали квартиру на Московском проспекте. К месту, где ведётся строительство, присматривались давно. В Пушкине живут мои родственники – их навещаем, гуляем в пушкинских парках. Ездили мимо по Петербургскому шоссе, наблюдая, как один за другим появляются новые «Образцовые кварталы». Для покупки собственного жилья пришлось взять ипотеку, зато выбрали то, о чём мечтали. После того, как пожили в «сталинке», оценили важность потолков. К тому же супруге хотелось применить свои профессиональные знания и опыт. Подходящий вариант нашёлся в «Образцовом квартале 3»: «двушка» свободной планировки с трёхметровыми потолками. В квартире есть интересный элемент – эркер. Это дополнительные несколько метров жилой площади. Супруга разработала дизайн-проект, сейчас идёт ремонт. Мы решили объединить кухню с гостиной. Эркер собираемся использовать как место для отдыха. Туда идеально встает кофейный столик с диваном. Квартира получится, как в журнале.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Двор – продолжение дома

– Мы раньше жили в хрущёвке, а это крохотная кухня, – говорит мать троих детей Светлана, недавно переехавшая с мужем и детьми в ЖК «Образцовый квартал 3». – У нас большая семья. Конечно, каждому хотелось иметь личное пространство, но самым болезненным вопросом оставалась кухня. До сих пор не верится, что теперь мы можем все в ней поместиться – её площадь в новой квартире почти 15 метров! Мы хлебосольные хозяева, любим готовить, у нас много родственников и друзей. Наконец-таки, есть куда их пригласить. Переехали в начале года, дом был только сдан, и уже весной под окнами зацвела сирень. Двор сразу имел ухоженный, обжитой вид. В нём есть места для отдыха, хорошая детская площадка, там с удовольствием проводят время дети. Муж добирается на работу в Пушкин за 10 минут. Как и хотели, мы поселились в зелёном районе, любуемся на рассветы и закаты – вокруг открытые горизонты, при этом в любой момент по широким магистралям без пробок можно добраться до развлекательных и торговых центров.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Квартиры в готовых и строящихся домах от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya