Выходные в Петербурге будут мрачными. Синоптики обещают дождь в день выборов

Петербуржцам не стоит рассчитывать на солнечные выходные. Прогнозы синоптиков Северо-Западного гидрометцентра пока не обнадеживают.

Дождливая пятница, 6 сентября, задаст тон субботе и воскресенью. Правда, в эти дни будет немного теплее. 7 сентября столбики термометров поднимутся до отметки в 18 градусов. Умеренный юго-западный ветер сделает прогулки комфортными. Дождя, скорее всего, не будет.

А вот единый день голосования, 8 сентября, станет мокрым. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и дождь. Днём воздух прогреется до 19 градусов.