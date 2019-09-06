Происшествия
На Украине установили новый рекорд посещаемости зоны Чернобыля. Зеленский хочет сделать там «туристический магнит»
По подсчетам украинского государственного агентства по управлению зоной отчуждения, за восемь месяцев этого года в Чернобыле побывали почти 75 тысяч человек. Интересу к объекту способствовал одноименный сериал от HBO.
«В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения – 74 671 турист за 8 месяцев. Только за август 2019-го зону посетили 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз», – сообщается 6 сентября в заявлении на сайте ведомства.
Чиновники отмечают, что сейчас в зоне отчуждения подготовлен 21 маршрут для посетителей, из которых 13 наземных. Помимо этого власти борются с нелегальными посетителями.
Ранее президент Владимир Зеленский объявил о том, что хочет открыть чернобыльскую зону для туристов, сделав из нее «туристический магнит».
Справка:
Авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок. В результате территория в радиусе 30 километров подверглась радиоактивному заражению, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек, 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии (23% от общей площади). Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Радиоактивное облако накрыло Белоруссию, часть Ленинградской области, страны Прибалтики и Скандинавии, а также другие территории.