На Украине установили новый рекорд посещаемости зоны Чернобыля. Зеленский хочет сделать там «туристический магнит»

По подсчетам украинского государственного агентства по управлению зоной отчуждения, за восемь месяцев этого года в Чернобыле побывали почти 75 тысяч человек. Интересу к объекту способствовал одноименный сериал от HBO.

«В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения – 74 671 турист за 8 месяцев. Только за август 2019-го зону посетили 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз», – сообщается 6 сентября в заявлении на сайте ведомства.

Чиновники отмечают, что сейчас в зоне отчуждения подготовлен 21 маршрут для посетителей, из которых 13 наземных. Помимо этого власти борются с нелегальными посетителями.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о том, что хочет открыть чернобыльскую зону для туристов, сделав из нее «туристический магнит».