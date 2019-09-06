«Ой, нет»: Маск сообщил, что не дарил Tesla Александру Лукашенко

Изобретатель Илон Маск опроверг слова Александра Лукашенко о подаренной им политику Tesla.

«Ой, нет», – удивился бизнесмен в Twitter 6 сентября на вопрос о том, правда ли, что он преподнёс машину президенту Белоруссии.

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

О том, что Tesla ему подарил лично Маск, Александр Лукашенко рассказал ученикам одной из белорусских школ 2 сентября. Запись разговора опубликовала телекомпания СТВ.

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«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда её тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле: "Слушай, у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит!" Есть самый любимый мотоцикл мой – наш, минский делает завод – хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как Tesla, но очень приятно», – в ответ на призыв одной из школьниц ездить на велосипедах и электротранспорте поделился президент.

В правдивости слов политика усомнилось издание «Белорусский партизан», отметив, что до этого Илон Маск дарил машины своей матери и девушке. После публикации статьи издания в Twitter один из пользователей напрямую обратился к изобретателю, поинтересовался, от него ли Лукашенко досталась Tesla, и получил отрицательный ответ.