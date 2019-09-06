На «Газпром Арену» с чистой совестью. Кокорин возвращается

Родные, друзья и даже прокуратура приветствуют освобождение Кокорина. Главный вопрос теперь – вернется ли футболист в «Зенит» и футбол. По данным «Фонтанки», не все так просто.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) футболиста «Зенита» Александра Кокорина. Решение суда вступит в силу через 10 дней. Прокуратура уже заявила, что не будет его обжаловать. Скорое освобождение футболиста приветствовали, кажется, все.

Жена Александра Кокорина Дарья Валитова встретила радостные новости на море.

Никакой публичной реакции от супруги форварда «Зенита» пока не поступило. Ее эмоции транслировал друг Кокорина, бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

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«Я уже пообщался с женой Саши, поздравил ее. Эмоции Даши, которая была одна с ребёнком, тоже не описать. Никому такого не пожелаю. Хочется, чтобы ребята вернулись в футбол», – заявил Тарасов для сайта «Чемпионат.com».

Родители Александра, которые живут в Валуйках, городе, в 70 километрах от колонии, также проигнорировали заседание. Журналистам удалось связаться с матерью Кокорина.

«Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади», — цитирует Светлану Кокорину Sport24.

Фотографией отметила решение суда супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна.

Даже бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио не смог пройти мимо новости об освобождении Кокорина. По словам итальянского футболиста, решение суда сделало его счастливым, и он станет еще счастливее, когда Кокорину удастся вернуться в футбол, и в «Зенит» в частности.

Заместитель алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов в разговоре с журналистами заявил, что прокуратура поддержала позицию защиты, потому что Мамаев и Кокорин в период содержания под стражей зарекомендовали себя с положительной стороны.

«Они сразу были трудоустроены, добросовестно относились к труду, посещали мероприятия воспитательного характера, заслужили по два поощрения, принимали участие в спортивных мероприятиях, даже способствовали приобщению к спорту других заключённых», – заявил Пакалов.

Как рассказал Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, после освобождения футболисты смогут без ограничений покидать пределы России. Никаких особых ограничений для условно-освобожденных нет. Лишь раз в месяц им придется приходить к инспектору по месту жительства и отмечаться, чем они сейчас занимаются. Павлу нужно будет отметиться как минимум два раза, а Кокорину — три.

Самый важный вопрос теперь – будущее Кокорина. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно говорил, что хотел бы возвращения Александра в состав команды. Сейчас он опубликовал в своем Инстаграме фотографию Кокорина и Валитовой, кажется намекая на то, что по-прежнему не против вновь увидеть Александра на тренировочной базе в Удельном парке.

«Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», - заявил в свою очередь генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Журналист Василий Конов со ссылкой на свои источники написал в телеграм-канале, что «Зенит» предложит Александру Кокорину новый контракт.

«В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом. Согласно правилам, подписанного свободного (агента. – Ред.) можно дозаявить вне рамок трансферного окна», – написал Конов.

Однако, по данным «Фонтанки», выход Кокорина на свободу не означает его автоматическое возвращение в петербургский клуб. Сначала игроку придется пройти углубленное медицинское обследование.

«Врачи осмотрят Кокорина, прежде чем «Зенит» предложит ему контракт. Чтобы говорить о его возвращении, сначала надо понять, в каком состоянии находится Александр после произошедшего. Вопросов больше, чем ответов. Но он свободный агент, с ним будут общаться как со свободным агентом», – подчеркнул источник, близкий к «Зениту».

Такие меры предосторожности небезосновательны. Весной 2018 года Кокорин перенес операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок. На момент ареста футболист не прошел полный курс реабилитации. Из СИЗО неоднократно поступали новости об ухудшении состояния колена Александра, вызванного отсутствием профессиональной помощи. Сообщалось, что в колене начала скапливаться жидкость.

Сам же Александр Кокорин неоднократно говорил, что благодарен «Зениту» за поддержку и что он готов играть за команду из Петербурга даже бесплатно. Например, его коллеге по несчастью Павлу Мамаеву повезло меньше: «Краснодар» в первые же дни задержания футболистов объявил о желании расторгнуть с Мамаевым контракт.

Ранее полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «Фонтанке» выразил уверенность, что Кокорин сможет вернуться на свой высокий уровень.

– Естественно, это не произойдет сразу, – подчеркнул Ригони. – Нужно будет много тренировок. Я считаю, что «Зенит» очень заинтересован в нем, потому что игроков уровня Кокорина не так уж и много. Помню, когда я только пришел в «Зенит», я смотрел, как он играет, и мне это безумно нравилось. Он великолепный футболист с замечательными качествами. Он должен вернуться в футбол.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»