Двухлетняя девочка двое суток блуждала по вологодским лесам. Мать оставила её в песочнице

Поисковый отряд нашёл двухлетнюю девочку, которая два дня в одиночку провела в лесу Вологодской области. Малышка осталась без присмотра на игровой площадке.

Как сообщает 6 сентября местный портал «Вологда-поиск», пострадавшего ребёнка из Тарногского района доставят на вертолёте в Вологду для обследования. На месте работают следователи.

Малышка, как сообщает пресс-служба СК РФ, пропала два дня назад из песочницы, где её оставила мать вместе с двумя малолетними сёстрами. Женщина отлучилась, чтобы покормить своего новорожденного ребёнка. Как выяснилось, в семье пять детей, а мать уже не единожды привлекалась за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, и она состоит на учёте в полиции.

Реклама



Сообщается, что остальных детей из семьи изъяли, так как условия их воспитания оставляли желать лучшего. Сейчас они в больнице. Психологи продолжают работать с сестрами найденной девочки, сообщает региональное управление СК РФ.