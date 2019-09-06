ЦБ снизил ключевую ставку до пятилетнего минимума и анонсировал новое снижение

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7%, что является минимальным показателем с 2014 года.

«До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%», – сообщили в мегарегуляторе финансового рынка страны 6 сентября.

В нём добавили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.

Для рынка решение о снижении ставки было ожидаемым, и курс рубля к евро и доллару практически не изменился. Но новое снижение может на него повлиять.

«Если рассматривать сценарий более активного снижения ключевой ставки ЦБ, например до 6 – 6,5% уже в этом году, то мы можем увидеть определенный отток средств нерезидентов, что ослабит рублевую валюту до уровней вблизи 70, – рассказал Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». – Также заметим, что ослабление курса рубля до уровней 75 рублей за доллар видится нам маловероятным в этом году, а движение курса рубля к отметкам 90 – 100 рублей за доллар почти невозможным».