Битые в ДТП «Жигули» не простояли на Октябрьской набережной и дня. Очевидцы заметили троих на «ГАЗели»

В Петербурге мужчина попал вечером в аварию, оставил машину на месте ДТП, а утром ее уже куда-то тащили неизвестные.

Как стало известно «Фонтанке», днем 5 сентября в полицию Петербурга обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с Октябрьской набережной похитили автомобиль ВАЗ-2104 с номерами Тверской области, принадлежащий ее мужу.

По словам заявительницы, 4 сентября в одиннадцать вечера ее супруг на своих «Жигулях» попал в ДТП на Октябрьской набережной, напротив Володарского моста. После оформления аварии машина осталась на месте происшествия. А утром 5 сентября, примерно в 10:55, трое неизвестных на «ГАЗели» увезли «четверку» на тросе в сторону железнодорожного моста.

О том, что произошло с машиной, женщине сообщили работники ангара, расположенного напротив места происшествия.