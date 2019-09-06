Порошенко снова не явился на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 6 сентября, снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом в Telegram написал директор ГБР Роман Труба.

"Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще – мы делаем это через аппарат Верховной рады Украины", – заявил Труба.

Руководитель бюро уточнил, что сегодня следователи ГБР хотели получить показания Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.

"Избегание допросов с использованием сомнительных причин – сценарий не очень эффективен как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту", – выразил мнение Труба.

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По его словам, ходить на допросы экс-президенту все равно придется, если не сейчас, то с января 2020-го". С Нового года на Украине начнёт действовать закон об отмене депутатской неприкосновенности, принятый несколько дней назад.

Напомним, 3 сентября экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Адвокат политика Игорь Головань назвал причину неявки своего клиента в ведомство: он теперь депутат и обладает иммунитетом.