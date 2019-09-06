В «Балтийском доме» постановкой нового спектакля займутся профессионалы и воспитанники детдомов

В театре-фестивале «Балтийский дом» начинается работа над спектаклем, в создании которого примут участие как профессиональные актёры и режиссёры, так и воспитанники петербургских детских домов и интернатов.

Постановка будет второй совместной работой «Балтийского дома», Социально-художественного театра и Благотворительного фонда «Подари мне крылья» – в 2018 году общими усилиями был организован проект «Театральный дом», результатом которого стал спектакль «Одиссея 2К19». Тогда участниками проекта стали тридцать подростков, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые прошли серьёзный отбор. В течение нескольких месяцев шло обучение ребят и репетиции. Премьера «Одиссеи» состоялась в апреле 2019 года.

Опыт был настолько успешным, что проект «Театральный дом» решено было продолжить. Премьера нового спектакля запланирована на май 2020 года. В ближайшие дни с новыми участниками начнутся занятия: два раза в неделю с подростками будут заниматься профессиональные режиссёры, актёры и психологи. Подростки будут учиться актёрскому мастерству, вокалу, танцам. Также их познакомят с историей театрального искусства и расскажут о разных профессиях, связанных с театром.

Выбирать материал для постановки спектакля будут сами подростки. В основу лягут как классические пьесы, так и личные жизненные истории. Для этого планируется провести серию занятий в виде психологических тренингов с участием психолога и драматурга, где участники будут делиться своими впечатлениями, воспоминаниями и волнующими их проблемами.

Режиссёром проекта, как и в прошлый раз, выступит Дмитрий Крестьянкин – художественный руководитель «Плохого театра», режиссёр спектакля «Зеркало» в театре СХТ, участник инклюзивных проектов «Особый театр» и «Квартира».

По словам сотрудников БФ «Подари мне крылья», проект «Театральный дом» направлен на то, чтобы помочь ребятам адаптироваться в социуме, поверить в себя и в то, что из них в будущем выйдет толк.