Выходные в Финляндии 7-8 сентября: 370 лет Лаппеенранте, колбасные соревнования и Ночь кошек

В этот уик-энд в Хельсинки устроят фестиваль комиксов и Ночь кошек, в Лахти будет звучать музыка Сибелиуса, в Лаппеенранте отметят день города, а в Иматре будут жарить колбаски.

Annika Sorjonen (2019) Korkeasaari Zoo

В субботу в Финляндии, по прогнозам, будет плюс 14-16 градусов Цельсия, на юге страны ожидаются дожди. В воскресенье осадки выпадут и в центральной части Суоми, возможны грозы.

В Хельсинки на территории бывшей электростанции Сувилахти 7-8 сентября пройдет фестиваль комиксов. В этом году его темами станет Север, проблемы окружающей среды и социальная сила комиксов. Вход на мероприятие бесплатный.

6 сентября в столичном зоопарке Коркеасаари устроят «Ночь кошек». За жизнью семейства кошачьих можно будет понаблюдать почти в естественных условиях. Посетителей ждут с 16 часов и до полуночи. Также в зоопарке недавно появился новый питомец – мадагаскарский черный лемур, этот исчезающий вид животных обитает на севере Мадагаскара.

Реклама



В Городском музее Хельсинки появилась новая версия «машины времени». Там можно увидеть фотографии столицы начала XX века, оживленные с помощью технологий виртуальной реальности. На снимках финского фотографа Сигне Виолы Брандер запечатлены будни горожан, исторические здания, мощеные улицы и площади.

В Турку в этот уик-энд проходит ежегодный гастрономический фестиваль Food & Art. Шеф-повара устроят демонстрации своих умений, а обычные жители смогут не только принять участие в дегустациях, но и продемонстрировать свои кулинарные таланты на Foodie Flea Market.

В Иматре 7 сентября пройдет фестиваль карельских колбасок Makkarafest. На пешеходной улице Коскенпаррас устроят командные соревнования по приготовлению колбасок, а зрители смогут их попробовать и проголосовать за лучший вариант. С 12 до 17 часов гостей ждет развлекательная программа, а в 18:00 начнется Шоу порогов Иматранкоски.

В крепости Лаппеенранты 7 сентября устроят праздник к 370-летию города. По этому поводу Песчаный замок в порту будет работать с 9 до 16, а прокатиться на карусели можно будет бесплатно. Завершится веселье в полночь ярким салютом. 8 сентября на Рыночной площади с 10 до 15 часов будет вестись торговля фермерскими продуктами. А с 6 по 8 сентября в центре города, в порту, в кафе и ресторанах пройдет мероприятие Art@bars. Там будут выступать музыканты, а посетителей ждут скидки на еду и напитки. Уличный паровозик будет ходить по специальному маршруту через площадки-участники.

В Тампере 7 сентября завершится сезон в луна-парке Сяркянниеми. Аттракционы будут работать дольше, чем обычно, с 12 до 22 часов. В 21:50 устроят праздничный салют, а в течение всего дня посетителей ждет развлекательная программа. Вход в сам парк свободный.

Неподалеку от Коуволы, в Элимяки 7-8 сентября устроят выставку-ярмарку. С 10 до 16 часов на территории бывшей деревянной школы (Alppiruusuntie, 99) будут продавать продукты местных фермеров и изделия ремесленников. Для детей и взрослых будет подготовлена развлекательная программа, билет для посетителей старше 12 лет обойдется в 5 евро.

В Лахти в эти выходные проходит фестиваль Сибелиуса. В субботу можно попасть на концерт камерной музыки, а также на «Песни Сибелиуса», исполнять которые будет сопрано Карита Маттила. 8 августа состоится концерт «Сибелиус воскресным утром», на котором прозвучат произведения Сибелиуса для хора и органа. Билеты стоят от 15 до 17 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»