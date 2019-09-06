Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +18
$ 66.05р
72.88р
14:06 06.09.2019
Расширенный поиск

Финляндия
06.09.2019 13:55
Печать

Выходные в Финляндии 7-8 сентября: 370 лет Лаппеенранте, колбасные соревнования и Ночь кошек

В этот уик-энд в Хельсинки устроят фестиваль комиксов и Ночь кошек, в Лахти будет звучать музыка Сибелиуса, в Лаппеенранте отметят день города, а в Иматре будут жарить колбаски.

Выходные в Финляндии 7-8 сентября: 370 лет Лаппеенранте, колбасные соревнования и Ночь кошек

Annika Sorjonen (2019) Korkeasaari Zoo

В субботу в Финляндии, по прогнозам, будет плюс 14-16 градусов Цельсия, на юге страны ожидаются дожди. В воскресенье осадки выпадут и в центральной части Суоми, возможны грозы.

В Хельсинки на территории бывшей электростанции Сувилахти 7-8 сентября пройдет фестиваль комиксов. В этом году его темами станет Север, проблемы окружающей среды и социальная сила комиксов. Вход на мероприятие бесплатный.

6 сентября в столичном зоопарке Коркеасаари устроят «Ночь кошек». За жизнью семейства кошачьих можно будет понаблюдать почти в естественных условиях. Посетителей ждут с 16 часов и до полуночи. Также в зоопарке недавно появился новый питомец – мадагаскарский черный лемур, этот исчезающий вид животных обитает на севере Мадагаскара.

Реклама

Annika Sorjonen (2019) Korkeasaari Zoo

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В Городском музее Хельсинки появилась новая версия «машины времени». Там можно увидеть фотографии столицы начала XX века, оживленные с помощью технологий виртуальной реальности. На снимках финского фотографа Сигне Виолы Брандер запечатлены будни горожан, исторические здания, мощеные улицы и площади.

В Турку в этот уик-энд проходит ежегодный гастрономический фестиваль Food & Art. Шеф-повара устроят демонстрации своих умений, а обычные жители смогут не только принять участие в дегустациях, но и продемонстрировать свои кулинарные таланты на Foodie Flea Market.

В Иматре 7 сентября пройдет фестиваль карельских колбасок Makkarafest. На пешеходной улице Коскенпаррас устроят командные соревнования по приготовлению колбасок, а зрители смогут их попробовать и проголосовать за лучший вариант. С 12 до 17 часов гостей ждет развлекательная программа, а в 18:00 начнется Шоу порогов Иматранкоски.

В крепости Лаппеенранты 7 сентября устроят праздник к 370-летию города. По этому поводу Песчаный замок в порту будет работать с 9 до 16, а прокатиться на карусели можно будет бесплатно. Завершится веселье в полночь ярким салютом. 8 сентября на Рыночной площади с 10 до 15 часов будет вестись торговля фермерскими продуктами. А с 6 по 8 сентября в центре города, в порту, в кафе и ресторанах пройдет мероприятие Art@bars. Там будут выступать музыканты, а посетителей ждут скидки на еду и напитки. Уличный паровозик будет ходить по специальному маршруту через площадки-участники.

представительство Лаппеенранты

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В Тампере 7 сентября завершится сезон в луна-парке Сяркянниеми. Аттракционы будут работать дольше, чем обычно, с 12 до 22 часов. В 21:50 устроят праздничный салют, а в течение всего дня посетителей ждет развлекательная программа. Вход в сам парк свободный.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от S?rk?nniemi (@sarkanniemi)

Неподалеку от Коуволы, в Элимяки 7-8 сентября устроят выставку-ярмарку. С 10 до 16 часов на территории бывшей деревянной школы (Alppiruusuntie, 99) будут продавать продукты местных фермеров и изделия ремесленников. Для детей и взрослых будет подготовлена развлекательная программа, билет для посетителей старше 12 лет обойдется в 5 евро.

В Лахти в эти выходные проходит фестиваль Сибелиуса. В субботу можно попасть на концерт камерной музыки, а также на «Песни Сибелиуса», исполнять которые будет сопрано Карита Маттила. 8 августа состоится концерт «Сибелиус воскресным утром», на котором прозвучат произведения Сибелиуса для хора и органа. Билеты стоят от 15 до 17 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
06.09.2019 12:57

ГК «КВС» запустила программу аренды жилья до заселения в новостройку

Группа компаний «КВС» запускает новую программу «Живи в своей старой квартире до новоселья».
Setl Group
06.09.2019 12:04

Setl Group построил в Кудрово первое пожарное депо

В городе Кудрово с населением более 30 тысяч человек появилось долгожданное первое пожарное депо. Депо возведено преимущественно за счет средств холдинга Setl Group, который вложил в строительство более 100 млн собственных средств из 140 млн рублей общей стоимости здания.
Группа ЦДС
06.09.2019 11:55

Открыты продажи машино-мест в паркинге ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС приступила к реализации машино-мест в паркинге жилого комплекса ЦДС «Елизаровский». На старте продаж стоимость лотов начинается от 370 тысяч рублей.
ПСК
06.09.2019 11:17

В ПСК рассказали, как дизайн помещений влияет на восприятие дома

Целостный образ дома бизнес-класса складывается не только из внешних элементов фасада, ландшафтного дизайна и квартирографии. Единая идея проекта должна прослеживаться и в материалах отделки общественных пространств. Как выбираются материалы отделки для домов бизнес-класса — на примере ЖК Nobelius.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.09.2019 10:27

В I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» открылись детские сады

5 сентября в Санкт-Петербурге в составе I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» были торжественно открыты детские сады, способные принять в общей сложности 240 воспитанников.
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.09.2019 18:00

В Пушкинском районе появится бизнес парк «Гараж»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину, в первые дни сентября начал строительство нового общественно-делового центра.
ПАО Сбербанк
05.09.2019 14:33

Проезд в метро по Единой карте петербуржца стал дешевле на 15 рублей

С 1 сентября по 31 декабря 2019 года владельцы Единых карт петербуржца могут оплачивать поездки в метро со скидкой 15 рублей, стоимость проезда составит всего 30 рублей. Для обладателей других карт платежной системы «Мир» цена проезда составит 35 рублей.
предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
05.09.2019 14:05

Всё под контролем пассажира: «Яндекс.Такси» откроет доступ к «Безопасности»

Система станет следить за аккуратным вождением и усталостью водителей.
Setl Group
05.09.2019 12:10

Setl Group – лидер по вводу жилья в Петербурге в этом году

Setl Group занял первое место по вводу жилья в эксплуатацию в 2019 году среди строительных компаний Санкт-Петербурга. С начала года холдинг сдал более 137 тыс. кв. м жилой недвижимости. Рейтинг подготовлен Единым реестром застройщиков.
Setl Group
05.09.2019 11:42

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от 2,75 млн рублей в ЖК «GreenЛандия 2»

Компания вывела в продажу новую секцию в корпусе № 2.13 квартала «GreenЛандия 2», который строится недалеко от метро «Девяткино». Дом сдается уже в этом году: это одно из самых привлекательных предложений в проектах высокой стадии готовности от Setl Group.
ГК «Эталон»
05.09.2019 10:50

ЖК «Галактика.Премиум» аккредитован несколькими банками по программе «Военная ипотека»

ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали по программе «Военная ипотека» ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.
предоставлено компанией PepsiCo
04.09.2019 16:26

PepsiCo объявляет об отзыве ограниченной партии продукции

Компания PepsiCo Россия информирует жителей Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск) о том, что в качестве предупредительной меры компания добровольно отзывает у потребителей ограниченную партию напитков.