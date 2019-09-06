Хакеры украли у властей Австрии «чрезвычайно обширный объем информации»

База данных Австрийской народной партии, главой которой остается занимающий пророссийские позиции экс-канцлер Себастьян Курц, подверглась атаке киберпреступников.

«Недавно произошли случаи кражи данных народной партии. Вот почему мы наняли две компании по кибербезопасности, которые обнаружили хакерскую атаку. Целью хакеров было навредить нам и нашей демократии», – сообщает 6 сентября Курц в Facebook.

Специалисты не смогли выявить, кто стоял за атакой, так как хакеры использовали программы-анонимайзеры. Однако проверка показала, что неизвестные получили доступ к «чрезвычайно обширному объему информации».

Себастьян Курц сделал стремительную политическую карьеру, в 27 лет возглавив МИД республики, а в 2017-м став канцлером в возрасте 30 лет. На этом посту он неоднократно выступал за нормализацию отношений с Россией, назвав это приоритетной задачей ЕС. Также он был среди тех политиков, кто поддержал https://www.fontanka.ru/2019/02/21/016/ «Северный поток – 2» и встречался с Владимиром Путиным на фоне охлаждения отношений между Евросоюзом и РФ.

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В конце мая Курц лишился своего поста на фоне скандала. Причиной вотума недоверия стала обнародованная 17 мая видеозапись, на которой экс-вице-премьер и бывший глава Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает с некой «загадочной русской» возможность поддержки на выборах в обмен на будущие услуги. Богатая женщина якобы могла инвестировать большие средства, купив крупное издание Kronen Zeitung. Уже на следующий день Штрахе подал в отставку. Австрийская оппозиция воспользовалась ситуацией, потребовав роспуска правительства.

В девушке австрийские журналисты якобы опознали Леру Кудрявцеву. В своем Instagram телеведущая пригрозила австрийским газетам международным судом. По словам самого Штрахе, женщина на видео — не россиянка, а гражданка Латвии. Он уже назвал злополучную встречу на Ибице «роковой ошибкой».